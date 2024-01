Oszukała cały świat. Jej zdjęcie ze stadionu widziały miliony. Prawda jest przerażająca

W sobotę 9 września 2023 roku na profilu Hailey Lopez, którą na platformie X (dawniej Twitter) obserwuje prawie 72 tysiące użytkowników, pojawiło się odważne zdjęcie. "Influencerka" zapozowała w białej sukience na stadionie drużyny Miami Dolphins, która występuje w najlepszej lidze futbolu amerykańskiego NFL. Na pierwszy rzut oka post Lopez wygląda zwyczajnie, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna.

Hailey Lopez została stworzona przez sztuczną inteligencję. Oszukała tysiące fanów

"Do boju Dolphins" - czytamy na profilu Hailey Lopez. Wpis został wyświetlony aż 16,6 miliona razy. Okazuje się, że żaden z kibiców amerykańskiego zespołu nie będzie miał okazji spotkać "influencerki" na obiekcie Hard Rock Stadium, ponieważ Hailey Lopez... nie istnieje. To jedynie wytwór ekspertów od sztucznej inteligencji, którzy w lipcu zeszłego roku postanowili sprawdzić, do jakiego stopnia może rozwinąć się popularność fikcyjnej celebrytki internetowej.

Co ciekawe, na opublikowanej fotografii nie brakowało szczegółów. Lopez miała nawet na nadgarstku zieloną opaskę umożliwiającą poruszanie się po stadionie. Z tego powodu wielu fanów myślało, że ma do czynienia z prawdziwą osobą. W rzeczywistości, ku zdziwieniu wielu z nich, Hailey Lopez to jedynie wytwór nowoczesnej technologii.

Mimo to "influencerka" w mediach społecznościowych zebrała mnóstwo obserwujących. Oprócz wspomnianych fanów z platformy X na Instagramie Lopez śledzi prawie 80 tys. internautów. Na profilach widnieje mnóstwo zdjęć nieprawdziwej kobiety w różnych odsłonach. Czasami towarzyszą wykreowane przez sztuczną inteligencję koleżanki.

Fikcyjna natomiast nie jest drużyna Miami Dolphins, która obecnie w tabeli NFL konferencji amerykańskiej jest wiceliderem. Pierwsze miejsce na ten moment należy do Baltimore Ravens.