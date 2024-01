Co za sensacja! Reprezentant Polski przechodzi do La Ligi

Kiedy w 2021 roku Paulo Sousa obejmował reprezentację Polski, wydawało się, że Kamil Piątkowski stanie się następcą Kamila Glika na pozycji środkowego obrońcy. Piłkarz RB Salzburg oprócz skutecznej gry w defensywnie potrafi także umiejętnie wyprowadzać piłkę, co bardzo cenił sobie ówczesny selekcjoner kadry. Niestety, odkąd Portugalczyka nie ma w Polsce, Piątkowski nie jest powoływany, przez co do tej pory zgromadził tylko trzy występy w narodowych barwach. Mimo to stoper ma zaledwie 23 lata, dlatego wciąż wiązane są z nim wielkie nadzieje w kontekście reprezentacji.

Media: Kamil Piątkowski zostanie piłkarzem Granady

W lipcu 2021 roku Kamil Piątkowski trafił do austriackiego Salzburga za pięć milionów euro, odchodząc z Rakowa Częstochowa. W drużynie obecnych mistrzów Polski Piątkowski był filarem defensywy. W Austrii miał dobre momenty, jednak czasami nie był zawodnikiem podstawowego składu. Na początku stycznia zeszłego roku 23-latek trafił na wypożyczenie do KAA Gent, gdzie odzyskał optymalną formę.

W belgijskim klubie Polak przez pół roku wystąpił w 21 spotkaniach, po czym na koniec czerwca 2023 roku wrócił do zespołu RB Salzburg. Wydawało się, że od obecnego sezonu Kamil Piątkowski będzie pojawiał się w pierwszej drużynie na każde spotkanie, jednak według mediów trafi na kolejne wypożyczenie. W czwartkową noc Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że Piątkowski lada moment przejdzie do hiszpańskiej Granady CF. Polak ma zostać wypożyczony do końca sezonu.

Na ten moment po 19. kolejkach Granada walczy o utrzymanie w La Lidze. Zespół prowadzony przez Urugwajczyka Alexandra Medina zdobył zaledwie 11. punktów, przez co zajmuje przedostanie miejsce. Do bezpiecznej 17. pozycji Granadzie brakuje pięciu oczek. Jednym z największych problemów drużyny jest ogromna liczba straconych goli. Rywale do tej pory trafiali do siatki Granady aż 40 razy. W takiej sytuacji Kamil Piątkowski z pewnością zostanie ściągnięty jako zawodnik odpowiedzialny za uporządkowanie defensywy. Informacje o jego wypożyczeniu przekazał także hiszpański dziennikarz Matteo Moretto.

W tym sezonie Piątkowski w barwach zespołu z Salzburga rozegrał dziesięć meczów, w których raz wpisał się na listę strzelców. Oprócz Granady wypożyczeniem 23-latka interesowała się również AS Roma.