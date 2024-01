To dlatego Xavi ściągnął Lewandowskiego z boiska. Jeden powód

Mecz nie rozpoczął się po myśli Xaviego, bo już po 12 minutach prowadziło Las Palmas, a na domiar złego gola strzelił były zawodnik Barcelony Munir El Haddadi. Mistrzowie Hiszpanii odpowiedzieli bramką Ferrana Torressa w 55. minucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Szymura po zwycięstwie nad Skrą Bełchatów: Powiedzieliśmy sobie, że musimy mocniej zagrywać

I kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, to w doliczonym czasie gry sfaulowany w polu karnym został lkay Guendogan. I to właśnie były pomocnik Manchesteru City i Borussii Dortmund wykonał jedenastkę, strzelając gola na 2:1.

Wtedy na boisku już nie było Roberta Lewandowskiego, którego w 72. minucie zastąpił Joao Felix. To nie był dobry mecz w wykonaniu Polaka, który w czwartek oddał dwa strzały, ale jeden był niecelny, a drugi zablokowany.

Tym samym w ostatnich 13 kolejkach ligi hiszpańskiej, Lewandowski zdobył zaledwie trzy bramki. Z ośmioma golami w 17 meczach zajmuje dopiero ósme miejsce w klasyfikacji strzelców (prowadzi Jude Bellingham z. 13 trafieniami).

Dlaczego Lewandowski przedwcześnie opuścił boisko? Xavi tłumaczy

- Zastąpiłem Lewandowskiego, ponieważ potrzebowaliśmy napastników, którzy mogą atakować za linią obrony, takich jak Vitor Roque i Ferran Torres. To był mecz dla takich graczy jak Joao Felix, Raphinha czy Lamine Jamal, a mniej dla Roberta, bo on nie atakuje tak wolnych przestrzeni, jak wcześniej wymieniani - powiedział Xavi.

- Chodziło o to, aby grając między liniami, odgrywać piłkę tyłem do bramki i atakować wolne przestrzenie. Dokładnie nad tym pracowaliśmy w tygodniu na treningach. W pierwszej połowie nie podejmowaliśmy dobrych decyzji, bo mieliśmy zły timing i zbyt często łapali nas na spalonym. Czasem za bardzo się spieszyliśmy w rozegraniu. Po przerwie było lepiej i zwycięstwo było zasłużone. Nie spodziewaliśmy się aż takiej dominacji z naszej strony. Dobrze wyglądaliśmy w wysokim pressingu, jak odzyskiwaliśmy piłki. To trzeba docenić - doprecyzował Xavi.

- Lewandowski został zmieniony, co jest dość rzadkim obrazkiem. Czy to znak, że nikt nie jest już nietykalny? - spytał jeden dziennikarzy podczas konferencji prasowej.

- Skąd zdziwienie? Tak było od pierwszego dnia, gdy tu trafiłem. Nic się nie zmieniło. Nie szukajcie na siłę różnych rzeczy - skwitował Xavi.

Sytuacja w tabeli ligi hiszpańskiej

Mistrzowie Hiszpanii awansowali na trzecie miejsce w tabeli, mając po 19 kolejkach na koncie 41 punktów. Liderem jest Real Madryt (48 pkt), który wyprzedza Gironę (48 pkt).