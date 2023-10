Tak, to naprawdę Szczęsny. Pokazał się w zupełnie nowej roli [WIDEO]

Podczas domowego starcia z Hellasem Verona Wojciech Szczęsny szósty raz w tym sezonie Serie A zachował czyste konto. Jedyną bramkę w meczu w doliczonym czasie gry zdobył Andrea Cambiaso, zapewniając Juventusowi zwycięstwo. Przy straconym golu niezbyt dobrze zachował się Paweł Dawidowicz, który zagrał w zespole gości.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Tak Wojciech Szczęsny ubrał się na wyjście do zoo. "Wszyscy byli przebrani"

Po wygranym meczu zawodnicy Juventusu otrzymali od trenera Massimiliano Allegriego wolne w niedzielne popołudnie. W związku z tym Wojciech Szczęsny zabrał żonę Marinę i synka Liama do zoo w Turynie, spędzając czas z rodziną. Nagranie z wyjścia pojawiło się na profilu Instagram 34-latki. "Przepiękna niedziela w naszym ulubionym Zoo w Turynie" - napisała w opisie.

Już na początku filmiku możemy dostrzec bramkarza Juventusu, który po terenie zoo poruszał się w... masce batmana. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, dlaczego Szczęsny zdecydował się na taki ubiór. "Paradoksalnie w Turynie Batman mniej zwróci na siebie uwagę niż Wojciech Szczęsny" - napisał jeden z nich.

Odpowiedzi błyskawicznie udzieliła Marina, która wytłumaczyła, że przebrania chronią całą rodzinę przed natrętnymi kibicami, którzy z pewnością rozpoznaliby golkipera Juventusu. "Wszyscy byli przebrani. Dzięki masce mieliśmy spokój" - przyznała celebrytka. Być może przy okazji Szczęsny świętował również Halloween.

Szczęsny zostanie w Juventusie. Włosi ujawniają

Z doniesień medialnych wynika, że Wojciech Szczęsny niebawem podpisze nowy kontrakt z Juventusem. Obecna umowa Polaka z włoskim klubem wygasa 30 czerwca 2025 roku, a ostatnio dużo mówiło się o jego odejściu do innego zespołu. Mimo to najprawdopodobniej na przełomie Świąt Bożego Narodzenia i początku przyszłego roku Szczęsny przedłuży kontrakt do 2026 roku.

W tym sezonie 33-latek rozegrał w zespole z Turynu osiem spotkań. Obecnie Juventus z 23. punktami na koncie jest wiceliderem Serie A i traci zaledwie dwa oczka do pierwszego Interu Mediolan. W kolejnym meczu drużyna Allegriego zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną.