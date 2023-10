Burza po pierwszych meczach WTA Finals. "Wstyd"

Turniej WTA Finals w Cancun jak na razie jest przedmiotem dużej krytyki. Stadion i kort, na którym rywalizują zawodniczki, powstał w zasadzie tuż przed pierwszymi meczami, przez co trudno było się przygotować. Organizatorów skrytykowała m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. W Meksyku pojawiają się także problemy niezwiązane z infrastrukturą.

Trudne warunki atmosferyczne podczas WTA Finals w Cancun. Joanna Sakowicz-Kostecka mówi wprost

Sporym utrudnieniem dla tenisistek są warunki atmosferyczne. Zdarza się, że mecze rozgrywane są w upale i dużej wilgotności. Podczas spotkania Igi Świątek (2. WTA) z Marketą Vondrousovą (6. WTA) temperatura wynosiła ok. 30 stopni Celsjusza, natomiast wilgotność między 70 a 80 procent. To widać było choćby po stroju Polki, który szybko zrobił się przepocony i w przerwie musiał zostać zmieniony.

O tym, jakie warunki panują w Cancun, opowiedziała komentująca mecz Świątek Joanna Sakowicz-Kostecka, która również przebywa w tym mieście. - Set trwał ponad godzinę i sami państwo widzieliście, jak wygląda Iga. Codziennie około godziny 8-9 idę na 30-40 minut pobiegać i wyglądam mniej więcej tak jak ona. O innej porze aż wstyd mi wejść do hotelu, by nie zostawiać za sobą mokrych plam. Warunki są ekstremalnie trudne, ale ta pora i tak jest w miarę sprzyjającą do gry w tenisa - powiedziała, cytowana przez portal WP SportoweFakty. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17:00 czasu lokalnego.

Iga Świątek z problemami w pierwszym meczu WTA Finals. Do czasu

W tych trudnych warunkach Świątek poradziła sobie bardzo dobrze. Choć w pierwszej partii przegrywała już 2:5, to potem zaliczyła spektakularny powrót i wygrała 7:6(3). W drugim secie nie pozwolił Vondrousovej na ugranie choćby gema i zwyciężyła 6:0.

W drugim spotkaniu WTA Finals Polka będzie rywalizować z Coco Gauff (3. WTA). Ta jeszcze lepiej zaczęła turniej, bo od pokonania 6:0, 6:1 Ons Jabeur (7. WTA).