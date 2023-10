Media: Juventus zdecydował o przyszłości Wojciecha Szczęsnego

224 mecze i 93 czyste konta - takim bilansem w zespole Juventusu może pochwalić się Wojciech Szczęsny, który broni bramki włoskiego zespołu nieprzerwanie od 2017 roku. Wtedy to klub wykupił Polaka z Arsenalu za 18 milionów euro. W ostatnim czasie dużo mówiło się o odejściu Szczęsnego np. do Bayernu Monachium, który po kontuzji Manuela Neuera szukał klasowego golkipera. Obecnie wydaje się, że przyszłość 33-latka jest już wyjaśniona.

Wojciech Szczęsny zostanie w Juventusie. Niebawem ma podpisać nowy kontrakt

"Juventus jest zmuszony do refleksji odnośnie do jego przyszłości" - pisał kilka dni temu portal CalcioMercato. Umowa Wojciecha Szczęsnego z drużyną z Turynu wygasa 30 czerwca 2025 roku, jednak spekulowano, że bramkarz może przedwcześnie opuścić zespół. Tymczasem portal Tuttomercatoweb przekazał, że Szczęsny w najbliższej przyszłości powinien podpisać z Juventusem nowy kontrakt.

Ostatnio ogłoszono przedłużenie umowy z Federico Gattim, a kolejnym piłkarzem, który zostanie w klubie ma być Manuel Locatteli. Włoskie media zaznaczają, że za moment Juventus będzie przygotowywał nowe kontrakty dla wielu zawodników. Pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a początkiem nowego roku podpisy na umowach mają złożyć Daniele Rugani i Gleison Bremer. Następny w kolejce ma być właśnie Wojciech Szczęsny.

W przypadku Włocha i Brazylijczyka kontrakty mają obowiązywać do czerwca 2028 roku, natomiast bramkarz reprezentacji Polski na mocy nowej umowy zostanie w Juventusie do czerwca 2026 roku. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, Wojciech Szczęsny zostanie w Turynie przynajmniej do 36 roku życia. Tuttomercatoweb zapewnia, że taki scenariusz jest na ten moment bardzo prawdopodobny.

Ostatnio 72-krotny reprezentant Polski wystąpił w meczu przeciwko Milanowi, podczas którego popisał się kapitalną interwencją przy strzale Oliviera Giroud. Juventus pokonał drużynę Stefano Piolego 1:0, dzięki czemu obecnie z 20. punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A. W sobotę 28 października Juventus na własnym stadionie zmierzy się z Hellasem Werona.