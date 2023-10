Takiego gola jeszcze nie widzieliście. Nieziemskie cudo w Serie A [WIDEO]

Atalanta była faworytem starcia z Empoli i swoją wyższość udowadniała od pierwszych minut. Dość szybko objęła prowadzenie.

Kapitalny gol w Serie A. Tego nie dało się lepiej zrobić

To była piąta minuta meczu. Goście kreowali wtedy atak pozycyjny. Ademola Lookman postanowił jednak przyspieszyć grę jednym, przeszywającym podaniem. Do prostopadle zagranej piłki dopadł Gianluca Scamacca. Na to, co zrobił w polu karnym, określenie "stadiony świata" to za mało.

Włoski napastnik przyjął kierunkowo piłkę, od razu uciekł obrońcom Empoli. Bramkarz chciał wychodzić do piłki, ale szybszy był Scamacca, który oszukał golkipera, zaskoczył wszystkich na stadionie i przed telewizorami. Uderzył piętą, będąc ustawionym tyłem do bramki Empoli. Zrobił to naprawdę efektownie.

- Co za gol! Piętką, tunelem! Ależ fantazja! Golazo! Chyba gola kolejki właśnie oglądamy - zachwycał się komentujący to spotkanie Piotr Dumanowski. Na początku wydawało się, że Scamacca uderzył między nogami bramkarza. Powtórki jednak pokazały, że piłka mogła przejść pod prawą ręką golkipera.

Trafienie Włocha może przywołać na myśl np. efektownego gola Jeremy'ego Meneza dla Milanu w starciu z Parmą w 2014 r., kiedy minął bramkarza i uderzył piętą do pustej siatki.

Przypomina się także gol Luisa Suareza z grudnia 2019 r. w meczu FC Barcelony z Realem Mallorca. Urugwajczyk uderzył piętą w dalszy róg bramki, mając obrońcę na plecach. Jego trafienie zajęło trzecie miejsce w rankingu do nagrody im. Ferenca Puskasa w 2020 r. na najpiękniejszego gola.

Atalanta wygrała z Empoli 3:0, a Scamacca popisał się dubletem. W barwach Empoli zagrał Sebastian Walukiewicz, który został zmieniony w 63. minucie.