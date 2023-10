Szokujące wyznanie megagwiazdy. Oskarżył ojca. "Nieludzkie"

- Kiedy zakończyliśmy współpracę z Gjertem, myśleliśmy, że będziemy w stanie poradzić sobie z tą sytuacją i nie będziemy musieli mówić, dlaczego do tego doszło. Ale to nie było możliwe. Sprawa stała się tak zaogniona i miała tak poważne konsekwencje, że musieliśmy ją uporządkować - powiedzieli bracia Ingebrigtsen w rozmowie z norweskim dziennikiem "Verdens Gang".

REKLAMA

Zobacz wideo Niezatapialny reprezentant Polski. "Absolutnie. Jestem pełen uznania"

Jakob, Henrik i Filip Ingebrigtsen to norweskie gwiazdy lekkiej atletyki. Jakob, który w 2021 r. zdobył złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio, to fenomen na skalę światową. Henrik i Filip również biegali z wielkimi sukcesami. Obaj byli mistrzami Europy na dystansie 1500 m. Bracia zdecydowali się opowiedzieć o piekle, jakie przeżyli przez ich ojca.

Gjert Ingebrigtsen prowadził synów do 2022 r. Oficjalnym powodem rozstania były problemy zdrowotne 57-latka. Z czasem okazało się, że powody były jednak zupełnie inne. W rodzinie doszło do rozłamu, który stał się jeszcze mocniejszy, gdy Jakob Ingebrigtsen zdobył tytuły mistrza świata w biegu na 5000 m w 2022 i 2023 r.

- Dorastaliśmy z ojcem, który był bardzo agresywny i który chciał nas kontrolować. W swoim wychowaniu stosował przemoc fizyczną i groźby. Wciąż odczuwamy dyskomfort i strach, który towarzyszy nam od dzieciństwa - ujawnili bracia.

Szokujące wyznanie norweskich mistrzów

- W jakiś sposób to zaakceptowaliśmy. Żyliśmy z tym, a w dorosłym życiu szliśmy naprzód. A przynajmniej tak nam się wydawało. Z perspektywy czasu wiemy już jednak, że to było naiwne. Dwa lata temu znów spotkaliśmy się z tą agresją i karami fizycznymi. To była kropla, która przelała czarę goryczy - dodali.

- To była sytuacja nie do zniesienia. Presja, którą odczuwaliśmy, była czasami nieludzka. Skończyły się nam energia i radość z uprawiania sportu - opisali bracia.

Dziennik "Verdens Gang" zwrócił się do ojca zawodników z prośbą o odniesienie się do sytuacji. "To bezpodstawne oskarżenia. Nigdy nie stosowałem przemocy wobec moich dzieci. Do tego, że miałem słabe punkty jako ojciec i byłem zbyt wymagający jako trener, doszedłem później. Zdecydowanie za późno" - przeczytaliśmy w oświadczeniu, jakie przysłał prawnik Gjerta Ingebrigtsena.

I dalej: "Daleko mi do idealnego ojca i męża, ale nie jestem agresywny. Przede wszystkim to tragiczna sytuacja dla naszej rodziny: doszliśmy do momentu, w którym rozpowszechniamy wzajemne fałszywe oskarżenia w mediach. Jestem z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy".

Bracia Ingebrigtsen to gwiazdy norweskiego sportu. Najstarszy - 32-letni Henrik - tytuł mistrza Europy na dystansie 1500 m zdobył w 2012 r. w Helsinkach. Dwa lata młodszy Filip sukces brata powtórzył cztery lata później w Amsterdamie. 23-letni Jakob to już czterokrotny mistrz Europy (na 1500 m i 5000 m), dwukrotny mistrz świata (na 5000 m) oraz mistrz olimpijski (na 1500 m).