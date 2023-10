Koszmar finalisty Wimbledonu. Kyrgios oficjalnie wykreślony z rankingu ATP

Nick Kyrgios ostatni raz pojawił się na korcie 13 czerwca, kiedy poległ już w pierwszej rundzie ATP Stuttgart. Był to dla niego również jedyny występ w tym roku, w którym dokucza mu bardzo dużo kontuzji. I choć powrócił już do treningów, to długa przerwa spowodowała niezwykle brzemienne skutki, jeśli chodzi o ranking ATP. Taka sytuacja nie przytrafiła mu się od ponad dekady.

