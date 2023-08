Robert Karaś nic nie rozumie. Znów dał dowód. Blamaż

Robert Karaś przyznał w poniedziałek, że brał doping przed lutową walką w Fame MMA. Podano mu drostanol, steryd stosowany przez kulturystów i zawodników sportów walki w celu zwiększenia siły mięśni i wydajności organizmu. Niedozwolony środek pozostał w jego organizmie do majowych zawodów w Brazylii, kiedy pobił rekord świata w triathlonie na dystansie 10-krotnego ironmana. Po ostatnich tłumaczeniach spadła na niego fala krytyki. Karaś ponownie zabrał głos ws. swojej wpadki dopingowej. I ponownie dał dowód, że nie rozumie, co to znaczy być sportowcem. Nie rozumie, że jako zawodnik musi trzymać się reguł.

Karaś ponownie o dopingu. "Gram fair"

Karaś nie żałuje decyzji o przyjęciu nielegalnych środków dopingujących. Jest przekonany, że osoby krytykujące i hejtujące go popełniły w życiu znacznie gorsze rzeczy od niego.

- Dla mnie to jest mały błąd. To wszystko przez ludzką naiwność. Osoby, które hejtują, mają swoje problemy. Pewnie robią dużo gorsze rzeczy życiu, a potem idą po opłatek do kościoła. Nie mogę w to uwierzyć - powiedział Karaś w programie Fame MMA 19 Cage Special.

Spore grono osób, w tym ze świata sportu, mówi wprost, że Karaś okazał się oszustem, ale on za takiego się nie uważa. Mimo kryzysowej sytuacji chce robić swoje.

- Czuję się bardzo dobrze. Byłoby inaczej, gdybym uważał się za oszusta. Gram fair. Wiem, co trzeba robić dalej. Życie mnie tak ukształtowało, że nie leżę w łóżku i się nie załamuje, Wstaję rano i idę na trening. Paradoksalnie cieszę się, że mogę zmierzyć się z taką sytuacją. To dla mnie coś nowego - stwierdził.

Karaś żałuje tylko jednego

W całej aferze dopingowej Karaś żałuje jednego - oskarżeń w stronę szefa POLADA, Michała Rynkowskiego. Zarzucił mu, że to przez niego stracił sponsorów i kilkaset tysięcy złotych w jeden dzień. Dziś wycofuje się z tych słów.

- Straciłem kontrakty przez swoje decyzje. Żałuję tych słów, bo oczywiste, że to tylko i wyłącznie moja wina. Było to niepotrzebne - przyznał Karaś.

Rynkowski już wcześniej ocenił, że wcześniejsze słowa Karasia to "niepoważne sformułowanie i totalnie abstrakcyjne".

Robert Karaś czeka jeszcze na wyniki badań próbki B.