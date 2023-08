Karaś mówi, że stracił 600 tys. zł. Odpowiedział mu. To jest nokaut

Stosowanie dopingu przez Roberta Karasia to jedna z najważniejszych wiadomości sportowych w Polsce w ostatnich dniach. 34-letni ultratriathlonista nie tylko został przyłapany na dopingu, ale też w "Hejt Parku" na Kanale Sportowym przyznał się do tego, że brał nielegalne substancje świadomie. Grozi mu za to czteroletnia dyskwalifikacja i usunięcie jego rekordów.

Szef POLADA miażdży Roberta Karasia. "Antysportowiec", "ignorancja" i "śmieszność"

Litości dla Karasia nie ma Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA. - Niestety, ale w przypadku tego wywiadu Robert Karaś pokazał, że jest antysportowcem. Powiem szczerze, że trudno w tej chwili jego status rozpatrywać w innych kategoriach - mówił Rynkowski w rozmowie z Interią. - Usprawiedliwia on bowiem stosowanie substancji zabronionych przygotowywaniem się do freak fightów, z takim założeniem, że te substancje po krótkim okresie już nie będą obecne w jego organizmie, tak aby mógł przygotowywać się do triathlonu. Przecież nie można prowadzić dwóch równoległych, sportowych żyć.

- Wiedział, że w Brazylii będzie podlegał kontroli antydopingowej. Steroidy anaboliczno-androgenne dość długo oddziałują na organizm. Istnieją takie prace naukowe, które wskazują, że nawet jednokrotne zastosowanie substancji z tej grupy powoduje nieodwracalne, pozytywne skutki dla organizmu. Pojawiają się takie postulaty, aby osoby na nich przyłapane były dożywotnio dyskwalifikowane - kontynuował szef POLADA.

- Dla mnie uderzająca jest ignorancja, zupełna ignorancja jeśli chodzi o przepisy oraz, mam takie odczucie, stawianie siebie ponad wszystkich. Ten pan zupełnie nie utożsamia się ze światem sportu, wartościami sportowymi i obowiązującymi zasadami. Spostrzegłem, co napawa optymizmem, że znakomita większość opinii publicznej jednoznacznie i bardzo szybko oceniła jego postawę. Moja ocena jest bardzo zbieżna - nie ukrywał.

Karaś sam wypisał się z roli sportowca. Z żelaznego człowieka w cynicznego oszusta

Michał Rynkowski się odniósł także do stwierdzenia, że przez jego wypowiedzi Robert Karaś miał stracić 600 tys. złotych. - Dla mnie to zupełnie niepoważne sformułowanie i totalnie abstrakcyjne - ocenił. Wg naszych informacji ze sponsorowania ultratriathlonisty po jego wpadce dopingowej miały się wycofać firmy InPost i Bakoma. - Zdarzały się historie, gdy zawodnicy już na sali rozpraw przyznawali się do stosowania substancji zabronionych i mówili o tym wprost, niemniej jednak w ten sposób - żeby to zadziało się poza organem dyscyplinarnym - mamy do czynienia po raz pierwszy. Tak więc jest to precedens - dodał Rynkowski.

Szef Polskiej Agencji Antydopingowej nie ukrywa, że w sprawa Karasia może potrwać "kilka tygodni, jeśli nie miesięcy".

- Wracając do pana Karasia, jak jeszcze pomyślę o badaniu wariografem... Ono zupełnie nic nie wnosi do sprawy, a nadaje jej tylko dodatkowej śmieszności. Do tego pozwolił sobie na stwierdzenie, że jest jedynym zawodnikiem, który badał się wariografem, gdy w historii sportu polskiego oraz światowego takich przykładów było wiele. Co do zasady, takie badanie nie jest uznawane za jakikolwiek dowód rozstrzygający. Jest traktowane na równi z zeznaniem świadków - podsumował Michał Rynkowski.