Karaś z bólem ściąga skarpetki. Palec i noga w opłakanym stanie

Robert Karaś zbliża się do ukończenia 10-krotnego Ironmana i pobicia rekordu świata. Na trasie napotkały go jednak poważne problemy zdrowotne. W mediach społecznościowych triathlonisty pojawiło się wideo, na którym z bólem zdejmuje części ubrań i prezentuje złamaną nogę oraz palca. Do końca wyścigu pozostało mniej niż 100 kilometrów.

