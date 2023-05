Najnowsze informacje od Karasia. Blisko, coraz bliżej. Polska przejmuje całe podium

Robert Karaś jest na jak najlepszej drodze, by zapisać się na kartach historii. Od soboty Polak bierze udział w World Cup Brasil Ultra Tri, czyli 10-krotnym Ironmanie. Wyścig składa się z 38 kilometrów w wodzie, 1800 kilometrów na rowerze oraz 422 kilometry biegu. 34-latek pokonał już dwie pierwsze konkurencje w znakomitym tempie, co pozwala mu myśleć o pobiciu rekordu świata. Ten wynosi 182 godziny 43 minuty i 43 sekundy i należy do Belga Kennetha Vanthuyne.

Karaś walczy o pobicie rekordu. Do końca pozostało już niespełna 277 km

W trakcie rywalizacji Karasiowi zaczęły doskwierać problemy zdrowotne. Miał kłopoty z oczami, a na domiar złego doznał kontuzji nogi, która niemal nie pozwalała mu chodzić. Mimo to Polak przebiegł jeszcze 60 km, po czym przeszedł kilkugodzinną rekonwalescencję. Nie dał za wygraną i wrócił na trasę. - Jesteśmy w stałym kontakcie ze sztabem Roberta. Dosłownie przed kilkoma minutami otrzymaliśmy informację, że po krótkim odpoczynku Robert wrócił na trasę i biegnie dalej. Atmosfera w teamie nieustannie bojowa - mówił nam w środę Michał Jurczyga, rzecznik federacji Fame MMA.

W czwartek około godziny 11:00 Karaś udostępnił kolejną aktualizację. Przebiegł już 91 z 267 okrążeń. To oznacza, że ma za sobą ponad 145 km - do końca pozostało około 277 km. Jak informuje Maciej Turski na Twitterze, w międzyczasie sportowiec zaliczył kilkugodzinną przerwę. Tempo Karasia jest imponujące - zawodnik nie tylko pewnie zmierza po zwycięstwo, ale i rekord świata. Jest już w trasie od 118 godzin. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polak będzie w stanie ukończyć rywalizację nawet kilkanaście godzin szybciej niż Belg Kenneth Vanthuyne.

Polacy zdominowali wyścig

To nie koniec dobrych wieści płynących z Brazylii. Znakomite wyniki osiągają też rodacy Karasia. Mowa m.in. o Jurandzie Czabańskim oraz Rafale Godzwoniu, którzy już dołączyli do zawodnika MMA w biegu. Lepsze tempo utrzymuje Czabański, który też ma szanse na pobicie rekordu świata. W social mediach pojawiają się zdjęcia, jak nasi reprezentanci ramie w ramię pokonują trasę biegową. W sumie w zawodach bierze udział dziewięciu zawodników, ale to Polacy zajmują trzy pierwsze miejsca.

Czabański to fizjoterapeuta, który w przeszłości pracował z kilkoma znanymi sportowcami, m.in. z Borysem Mańkowskim czy też Mateuszem Gamrotem. Przyznał, że wystartował w 10-krotnym Ironmanie nie po to, by pobić rekord, a sprawdzić własne możliwości. Kto wie, może uda mu się "upiec dwie pieczenie na jednym ogniu".