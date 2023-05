Rosjanie kompletnie odlecieli. Obrzydliwa propaganda. "Polska upokorzona"

Rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z rywalizacji międzynarodowej po wybuchu wojny w Ukrainie. MKOl zdecydował jednak, że ci, którzy nie wspierają działań wojennych i nie trenują w resortowych klubach, mogą wrócić do startów pod neutralną flagą. Takie działanie znacznie zmieniło świat szermierki, w której Polska, Francja i Niemcy woleli odwołać zawody, niż gościć na nich Rosję i Białoruś. Okazuje się, że ma to wpływ również na Igrzyska Europejskie.

Rosja szczęśliwa, bo ośmieszyła Polskę. Żałosne działanie w sprawie Igrzysk Europejskich

Międzynarodowa Federacja Szermiercza naciskała, by w tegorocznych Igrzyskach Europejskich wzięli udział rosyjscy i białoruscy zawodnicy. Wszystko dlatego, że zawody pierwotnie otrzymały rangę Mistrzostw Europy, a co za tym idzie status kwalifikacji olimpijskich. Polska mocno się temu sprzeciwiła i skończyło się na skandalu.

"Po burzliwej debacie Komitet Wykonawczy FIE zdecydował, przy zaledwie trzech głosach przeciwnych, by nie uznawać zawodów indywidualnych w Krakowie za ważne dla kwalifikacji olimpijskich" - czytamy w oświadczeniu Giorgio Scarso, prezesa szermierczej organizacji. Co ciekawe, rywalizacja drużynowa nadal będzie miała status mistrzostw Europy i będzie liczyła się do kwalifikacji olimpijskich.

Rosjanie storpedowali najważniejszą w tym roku imprezę sportową w Polsce? "Możemy je stracić"

Taka decyzja wywołała euforię wśród Rosjan. Tamtejsze media rozpisują się o ośmieszeniu Polski i przekonują, że decyzja FIE jest jedyną właściwą. "Polska została upokorzona z powodu stosunku do rosyjskich sportowców. Najwyższy czas" - pisze "Ria Novosti". Dalej czytamy, że Igrzyska Europejskie straciły przez to całą wartość, Rosjanie niedługo będą mogli znów normalnie rywalizować.

"Sportowcy pojadą do Polski jako turyści. Część z nich nie będzie mogła odmówić pojechania głównie z powodów politycznych. To analogiczna sytuacja do zeszłorocznego Wimbledonu, gdzie nie wpuszczono Rosjan i Białorusinów, a teraz zmieniono zdanie. Działania Międzynarodowej Federacji Szermierczej będą mieć długofalowe konsekwencje" - dodają dziennikarze.

Rosja i Chiny z niczym się nie kryją. Podpisały umowę. Razem zorganizują igrzyska

Kwalifikacji olimpijskich w Polsce nie będzie i zdaniem Rosjan zorganizuje je inny kraj. Musi być on jednak bardziej przychylny ich działaniom w Ukrainie. "Nie będzie to Polska ani inny kraj o jasnych nastrojach antyrosyjskich" - podsumowują.

Początek Igrzysk Olimpijskich w Krakowie zaplanowano na 21 czerwca, a koniec na 2 lipca 2023 roku. Na turnieju zawodnicy i zawodniczki będą rywalizować m.in. w koszykówce 3x3, boksie, lekkoatletyce, czy skokach narciarskich.