Rosjanie storpedowali najważniejszą w tym roku imprezę sportową w Polsce? "Możemy je stracić"

Na przełomie czerwca i lipca w Krakowie odbędą się igrzyska europejskie, w których decyzją organizatorów nie wystartują zawodnicy z Rosji i Białorusi. Tym samym stracą oni szansę na powalczenie o kwalifikację olimpijską, którą będzie można uzyskać w niektórych dyscyplinach.

W środę rosyjski dziennik "Sport Express" opublikował artykuł dotyczący turnieju indywidualnego w szermierce, który odbędzie się podczas IE. Wynika z niego, że decyzją Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Szermierczej na pewno straci on status kwalifikacji olimpijskich. "Polska ukarana za dyskryminację sportowców z Rosji. Odważna decyzja" - brzmi tytuł.

Według rosyjskiej agencji TASS potencjalna decyzja Komitetu jest spowodowana tym, iż Polska nie będzie wydawać wiz sportowcom z Rosji i Białorusi, którzy mogliby wystartować pod neutralną flagą. Agencja dodaje, że zamiast tego jesienią mają odbyć się mistrzostwa Europy, podczas których będzie można powalczyć o kwalifikację olimpijską.

Członek zarządu Polskiego Związku Szermierczego komentuje informacje Rosjan

Doniesienia te skomentował Andrzej Kozioł, członek zarządu Polskiego Związku Szermierczego, który przekonuje, że jeszcze nie zapadła decyzja w tej sprawie. - Status kwalifikacji olimpijskich w rywalizacji drużynowej jest podtrzymany, natomiast jeśli chodzi o zmagania indywidualne, to liczymy się z tym, że możemy je stracić - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kozioł wyjaśnił, że Rosjanie i Białorusini mogą dogadać się z innym krajem i stworzyć własny turniej kwalifikacyjny. - Co do rywalizacji indywidualnej, to obecnie rozmawiają z Węgrami, by stworzyć osobny turniej indywidualny, który pozwoli ich później dopuścić do igrzysk. Wedle zapisu MKOl Rosjanie i Białorusini nie mogą brać udziału w zawodach drużynowych - dodał.

Działacz zapewnił też, że nie ma możliwości, aby podczas igrzysk europejskich nie odbyły się zawody indywidualne. - Do Krakowa przyjadą najlepsi zawodnicy z Europy poza Rosjanami i Białorusinami, których po prostu nie wpuścimy, tak jak wcześniej zapowiedzieliśmy - zakończył.

Polska zrezygnowała z zawodów Pucharu Świata w szermierce

Międzynarodowa Federacja Szermiercza jest jedną z tych, które bez większych przeszkód pozwalają Rosjanom i Białorusinom startować w międzynarodowych zawodach. To doprowadziło do sporu choćby z Polską, która z powodu nacisków w kwietniu wycofała się z organizacji zawodów Pucharu Świata we florecie kobiet. Niektóre federacje, jak choćby norweska czy szwedzka, zabroniły szermierzom startu w tych samych zawodach co Rosjanie i Białorusini.