Tekieli znalazł się w niewłaściwym miejscu. "Był genetycznie przygotowany"

W czwartek z Alp dobiegła tragiczna informacja o przedwczesnej śmierci Kacpra Tekieliego, polskiego himalaisty i męża Justyny Kowalczyk-Tekieli. Wspinacz zginął w lawinie w rejonie szczytu Jungfrau, mając zaledwie 38 lat. Od tamtej pory powstało wiele spekulacji dotyczących przyczyn tragedii. Według Krzysztofa Wielickiego Tekieli mógł popełnić błąd. Jego słowa wywołały jednak sporą burzę i alpinista publicznie przeprosił już za nie.

Leszek Cichy nie ma wątpliwości. Kacper Tekieli "wspinał się bezpiecznie"

Głos w sprawie śmierci Tekieliego zabrał także Leszek Cichy - legendarny polski himalaista, który w 1980 roku jako pierwszy w historii zdobył ośmiotysięcznik w zimie. Dokonał tego wraz z Krzysztofem Wielickim, wspinając się na Mount Everest.

Cichy nie ma wątpliwości, że Tekieli był bardzo dobrze przygotowany do wyprawy. - Wspinał się bezpiecznie. Przykładał do tego dużą wagę, ale widać, że góry są czasami nieprzewidywalne - przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową. I dodał: - Znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie.

Cichy zaznaczył, że Tekieli był jednym z najlepiej przygotowanych kondycyjnie wspinaczy w naszym kraju. - W Polsce można wymienić trzech takich wspinaczo-narciarzy – Jędrka Bargiela, Adama Bieleckiego, no i Kacpra. To oni rzeczywiście genetycznie byli przygotowani do niesamowitych wysiłków i do szybkiej regeneracji - zauważył.

- Stąd to zainteresowanie Kacpra, żeby nie tylko pokonywać duże trudności, ale też robić to jak najszybciej - dodał i wyliczył kolejne osiągnięcia Tekieliego. - Poprzedni sezon to przejście czterech grani Matterhornu - czyli dwa wejścia i dwa zejścia - bardzo trudne, długie drogi - z których każda tak naprawdę zajmuje cały dzień - chyba zrobił to w 17 godzin. No i ten jego kolejny pomysł - żeby w jak najkrótszym czasie wejść na wszystkie czterotysięczniki Alp.

Legenda himalaizmu szczerze o małżeństwie Tekielich. "To ich zasługa"

Himalaista odniósł się także do małżeństwa Kacpra Tekieliego z Justyną Kowalczyk-Tekieli. Zdaniem wielu tworzyli oni niezwykle zgrany duet. - To była zasługa i Justyny, i Kacpra. Oni po prostu znaleźli nić porozumienia na wspólne tematy - byli przygotowani do dużych wysiłków i oboje postanowili, po urodzeniu dziecka przez Justynę, nie kończyć tej swojej działalności związanej ze sportem, tylko jednak za obopólną zgodą ją kontynuować - zakończył Cichy,