Dopiero co był podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Osiągnął historyczny wynik

Sudesh Fitzgerald jest gujańskim profesjonalnym graczem w darta. Jego największym osiągnięciem jest awans do preeliminacji PDC World Dart Championiship w 2009 roku. Wygrał także między innymi Caribbean and South American Masters w 2008 roku. Nazywany jest "Jego Królewska Mość".

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Polacy kochają freak fighty? "To jest zajeb***"

Sudesh Fitzgerald przeżył koszmarny wypadek i wrócił do gry

W sierpniu zeszłego roku Fitzgerald przeżył koszmarny wypadek, w którym odniósł wiele obrażeń. Miał złamaną szczękę, stopę i biodro. Ponadto odniósł także liczne obrażenia wewnętrzne i utracił część wątroby. Z tego powodu został podłączony do aparatury podtrzymującej życie. - Byłem nieprzytomny. Nie wiedziałem, co się dzieje. To moja rodzina i przyjaciele przeszli przez trudną część, radząc sobie z tą sytuacją. Moja żona ze wszystkim sobie poradziła. Jest prawdopodobnie najsilniejszą osobą, którą znam - opowiedział w rozmowie z Weekly Dartscast.

Wielicki o tragedii Tekielego. Wskazuje możliwą przyczynę. "Niestety"

Mniej niż rok po tych wstrząsających przeżyciach Fitzgerald dokonał, czegoś, co może wydawać się niewiarygodne. Wrócił do grania w darta i wraz z innym Gujańczykiem Normanem Madhoo zakwalifikowali się na World Cup of Darts. To turniej, w którym biorą udział reprezentacje. Wyczyn Fitzgerald robi jeszcze większe wrażenie, ponieważ Gujana zagra w tych zawodach po raz pierwszy w historii. W finale kwalifikacji duet pokonał 10:1 Kostarykanów Andresa Montero i Diego Orozco.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Zawsze chciałem grać w darta i zawsze chciałem być lepszy pod każdym względem. Ta determinacja była zawsze obecna i stosuję ją nie tylko w darcie, ale we wszystkim, co robię. Staram się być pewny siebie. Staram się mieć zaufanie do ludzi wokół mnie - dodał Fitzgerald. Turniej World Cup of Darts odbędzie się już w dniach 15-18 czerwca. Obrońcą tytułu będzie Australia.