Ledwie 19 sekund do końca i nagle sędzia przerywa. Dramat Polaka w UFC

Wyjść do oktagonu, urządzić masakrę, opuścić oktagon po zwycięstwie lub porażce. Takim zdaniem można podsumować poczynania Mateusza Rębeckiego w UFC. Starcia z udziałem Polaka niemal zawsze sprawiają, że mata jest po nich o wiele bardziej czerwona od krwi, niż przed nimi. Rzeźnicki styl naszego reprezentanta sprawił, iż trzy ostatnie pojedynki z jego udziałem były przez federację nagradzane mianem "Walki Wieczoru". Problem w tym, że Rębecki wygrał tylko jeden, a do gali UFC 328 przystępował po dwóch porażkach.

Zaczęło się źle. Dawson pokazał, w czym jest najlepszy

Na papierze wyglądało to więc dość zaskakująco, że Polak dostał walkę z Grantem Dawsonem, czyli zawodnikiem, który jeszcze nie tak bardzo dawno temu był w Top 15 wagi lekkiej. Poza tym w styczniu zeszłego roku pokonał na punkty Diego Ferreirę, a Brazylijczyk akurat Rębeckiego totalnie zmasakrował w ich pojedynku. Cóż, wytłumaczenie na to proste. Styl naszego reprezentanta daje kibicom mnóstwo zabawy. UFC docenia tych, którzy w oktagonie urządzają rzeź i nawet jeśli nie zawsze kończy się to dla nich dobrze, mogą liczyć na lepsze szanse (oraz więcej takowych). Dlatego, choć Polak faworytem nie był, to nawet w przypadku trzeciej porażki z rzędu, zwolnienie też mu raczej nie groziło.

I runda przez długi czas wyglądała dla Polaka źle. W pierwszych sekundach dostał wysokim kopnięciem, która mocno rozcięło mu skórę nad okiem, a potem Dawson zaszedł Rębeckiemu za plecy i uwiesił się na nim. Polak wręcz niósł go jak plecak. Tylko taki plecak, który cię może udusić, czego Amerykanin próbował. Nasz rodak przetrwał, a pod koniec rundy nawet wrócił do stójki, zaś w niej trafił Dawsona i to kilka razy. Rębecki strat nie odrobił, ale pokazał, że Amerykanin może pożałować, iż nie dał rady go poddać.

Druga runda rozpaliła nadzieję, zaś w trzeciej... dramat

Pożałował! Polakowi nie udało się go co prawda znokautować w drugiej rundzie, ale mocno poobijał głowę rywala. Sierp za sierpem lądował na twarzy Dawsona, a on sam dwa razy trafił na deski. Amerykanin nie potrafił też sprowadzić walki do parteru. Runda druga zdecydowanie na konto Polaka, a zatem o wszystkim miała zdecydować trzecia!

W niej niestety wszystko poszło źle. Rębecki dał się rywalowi złapać, a Amerykanin udowodnił, że w zachodzeniu za plecy jest doskonały. Tak jak w I rundzie owinął się wokół Polaka niczym boa dusiciel. Ze szczególnym podkreśleniem słowa "dusiciel". Dawson szukał tego duszenia zza pleców, szukał, a Rębecki nie miał już sił, żeby jakoś się wykręcić, wrócić do stójki. Pod sam koniec walki Amerykanin w końcu znalazł drogę do szyi naszego reprezentanta, który odklepał na 19 sekund przed finiszem.

Szkoda, ogromna szkoda, bo to było do wygrania. Trzeba było jednak pilnować, by walka toczyła się w stójce. To się nie udało, a Grant Dawson nie zmarnował swojej okazji. Dla Rębeckiego to trzecia porażka z rzędu, a czwarta w ostatnich pięciu walkach. Szansę mimo wszystko jeszcze powinien dostać (z uwagi na efektowność starć), choć być może już ostatnią.