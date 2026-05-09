Manchester City bił głową w mur. W końcu nadeszła 60. minuta

Bój o mistrzostwo Anglii wkracza w decydującą fazę. Manchester City ma do końca sezonu cztery mecze, Arsenal - trzy. To jednak Kanonierzy mają wszystko w swoich rękach. Citizens muszą liczyć na potknięcie rywali, sami jednak również powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, by wywrzeć presję na piłkarzach Mikela Artety.

Przed tygodniem podopieczni Pepa Guardioli po szalonym meczu uratowali remis z Evertonem. City prowadziło 1:0, ale straciło trzy bramki w niecały kwadrans. Z przebiegu spotkania można pomyśleć, że Obywatele zdobyli punkt, ale w tak zażartej walce o tytuł - była to utrata dwóch.

Nudna godzina w Manchesterze

Nic dziwnego więc, że Manchester City rzucił się do zmasowanego ataku na Etihad przeciwko Brentfordowi. Piłkarze 10-krotnego mistrza Anglii nie byli jednak w stanie przełamać defensywy gości. Próbowali kreować koronkowe akcje, próbowali wrzucać, próbowali strzelać z dystansu - nic nie przynosiło jednak efektu.

Do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis pomimo aż 15 strzałów gospodarzy. Dobrze spisywał się jednak bramkarz Brentfordu, Caoimhin Kelleher. Druga połowa również rozpoczęła się od ataków City, ale najlepszą sytuację w pierwszych minutach tej części spotkania mieli przyjezdni. Igor Thiago jednak nie dał rady pokonać Gianluigiego Donnarummy.

Co za gol Jeremy'ego Doku!

Najjaśniejszą postacią City przez pierwszą godzinę gry był Jeremy Doku. I jeżeli ktoś zasłużył na zdobycie bramki, był to właśnie Belg. W 60. minucie to on wyprowadził City na prowadzenie. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego piłka trafiła do 23-latka. Próba dośrodkowania została zablokowana, więc Doku postanowił oddać strzał z bocznej strefy pola karnego. Świetnie grający do tej pory Kelleher nie miał żadnych szans, piłki głową nie sięgnął też Aaron Hickey.

Chwilę później powinno być już 2:0. Phil Foden otrzymał kapitalną piłkę od Doku, ale przegrał pojedynek z bramkarzem Brentfordu. W 71. minucie goście przeprowadzili kolejną szybką akcję. Thiago popędził w stronę bramki i wyłożył piłkę Kevinowi Schade. Niemiec przewrócił się w polu karnym po pojedynku z Matheusem Nunesem. Sędzia jednak nie dopatrzył się faulu obrońcy City.

W 75. minucie o sobie przypomniał Erling Haaland. Norweg nie rozgrywał dobrego spotkania, był niewidoczny, ale wtedy właśnie supersnajper Obywateli najlepiej odnalazł się w polu bramkowym rywali. Piłkę do siatki skierował piętą. Chwilę później kapitalną interwencję po strzale Fodena zanotował Kelleher - zdecydowanie najlepszy zawodnik przyjezdnych.

Irlandczyk nie miał jednak już szans po strzale Omara Marmousha. Egipcjanin ze skraju pola karnego pokonał Kellehera, wykorzystując podanie od Haalanda. W samej końcówce strzał Thiago efektownie obronił Donnarumma. Manchester City, pomimo znaczącej przewagi i imponującego wyniku, pokonał Brentford z wielkim trudem i utrzymał się w wyścigu o mistrzostwo Anglii.

Zarówno City, jak i Arsenal mają teraz po 35 rozegranych meczów, ale to Kanonierzy mają dwa punkty przewagi. Podopieczni Mikela Artety kolejny mecz rozegrają w niedzielę, 10 maja. Rywalem będzie broniący się przed spadkiem West Ham. City natomiast 13 maja odrobi zaległości - na Etihad przyjedzie Crystal Palace.

Manchester City 3:0 Brentford (0:0)