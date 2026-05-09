Gigantyczna sensacja w Rzymie! Nagła zapaść Sabalenki

Aryna Sabalenka (1. WTA) w bardzo dobrym stylu rozpoczęła turniej WTA 1000 w Rzymie, wygrywając 6:2, 6:3 z utytułowaną Barborą Krejcikovą (53. WTA). W trzeciej rundzie liderka światowego rankingu wpadła na Soranę Cirsteę (27. WTA), rozstawioną z numerem 26.

Aryna Sabalenka przycisnęła Soranę Cirsteę w Rzymie. Potem sytuacja się zmieniła

28-latka zaczęła odważnie i już w pierwszym gemie miała break point. Zmarnowała go, lecz potem już nie pomyliła się przy stanie 1:1. Przewagi przełamania musiała bronić od razu, co zrobiła skutecznie i było 3:1. W kolejnym gemie miała dwie kolejne szanse na odebranie podania Rumunce, ale ich nie wykorzystała.

Dominująca Sabalenka z czasem dopięła swego. Mając prowadzenie 4:2, bardzo skutecznie zagrała na returnie, dzięki czemu zgarnęła kolejny gem. W następnym serwowała po zwycięstwo w całej partii - wystarczyła jej jedna piłka setowa i skończyło się 6:2.

Drugą odsłonę lidera rankingu rozpoczęła od kolejnego przełamania. Jednak gdy miała prowadzenie 2:1, zaczęło się robić ciekawie. Trzy kolejne gemy przypadły returnującym, aż potem w końcu Cirstea obroniła podanie. To nie wszystko - zaraz potem wykorzystała drugi break point i prowadziła już 5:3. W kluczowym momencie wygrała gem do zera, co oznaczało trzeci set. Sabalenka prowadziła już 6:2, 3:2, ale pokpiła sprawę.

Trzeci set rozstrzygnął mecz Sabalenki z Cirsteą w Rzymie

Na jej nieszczęście od razu po krótkiej przerwie przegrała też serwis. Błyskawicznie się odegrała, a potem udało jej się objąć prowadzenie 2:1. Jednakże osiem lat starsza przeciwniczka nie odpuszczała - najpierw utrzymała podanie, po czym wykorzystała czwarty break point na wagę prowadzenia 3:2.

Po dwóch kolejnych gemach Cirstea miała wynik 4:3, a Sabalenka potrzebowała pomocy fizjoterapeutki i miała przerwę medyczną. Wróciła na kort, ale za moment znalazła się pod ścianą, bo przegrywała 4:5 ze stratą przełamania. Jednak zagrała bardzo skutecznie, doprowadzając do remisu.

Rumuńska tenisistka nie zwiesiła głowy i odegrała się na przeciwniczce, wykorzystując pierwszy break point na 6:5. Przy własnym serwisie tym razem Cirstea sprostała zadaniu i sensacyjnie wygrała 2:6. 6:3, 7:5. To też dla niej pierwsze w karierze zwycięstwo nad aktualną liderką rankingu, a wcześniej grała z zawodniczkami o takim statusie sześciokrotnie. Sobotnie spotkanie trwało 133 minuty, z czego sama ostatnia partia 61 minut.

W czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie Sorana Cirstea zmierzy się z Lindą Noskovą (13. WTA), rozstawioną z numerem 13.