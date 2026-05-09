Niebywałe obrazki w meczu Juventusu. Była 10. sekunda

Juventus wciąż nie jest pewny gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Kolejny krok w tym kierunku wykonał jednak w sobotę. W wyjazdowym meczu 36. kolejki odniósł arcyważne zwycięstwo na broniącym się przed spadkiem Lecce. Nie obyło się jednak bez zaskakujących zwrotów akcji.

Juventus potrzebował na to 10 sekund. Cztery podania i gol!

Spotkanie zaczęło się wręcz od trzęsienia ziemi. Od razu po rozpoczęciu gry od środka piłkarze Juventusu ruszyli do ataku. Piłkę daleko w pole karne zagrał Yildiz, w opanował ją Koopmeiners, a dośrodkowanie posłał Cambiaso. Całą akcję fenomenalnie zamknąć zaś Dusan Vlahivić. Napastnik przyjął futbolówkę, złożył się do strzału i sześciu metrów trafił pod poprzeczkę.

Gracze Lecce po takim początku mieli prawo być oszołomieni. Sami jednak próbowali odpowiedzieć. Już w trzeciej minucie przed szansą stanął Walid Cheddira, ale jego próbę zatrzymał wówczas Di Gregorio. Chwilę później akcja znów przeniosła się pod drugie pole karne, a w poprzeczkę trafił Conceicao. Potem drugiego gola mógł strzelił Vlahović. Jego strzał obronił jednak Falcone. Wkrótce tempo gry zaczęło spadać. Znacznie częściej pod szesnastką rywala gościł Juventus, ale w pierwszej połowie więcej bramek już nie padło.

Dwa anulowane gole nie przeszkodziły Juventusowi. Skromne, ale cenne zwycięstwo

Drugą część spotkania Juventus znów otworzył bardzo mocno. Po niespełna trzech minutach trafił na 2:0. Najpierw Falcone obronił uderzenie Cambiaso, potem dobitkę Vlahovicia, ale przy drugiej dobitce Serba nie miał już żadnych szans. Sędzia początkowo uznał gola, ale po chwili dostał sygnał z VAR-u. Jak się okazało, napastnik Juventusu w momencie strzału Cambiaso zalazł się na spalonym i bramkę trzeba było anulować.

Sytuacja powtórzyła się po nieco ponad 10 minutach. Wtedy to dośrodkowanie Cambiaso na gola zamienił Pierre Kalulu. Arbiter obejrzał jednak całą akcję raz jeszcze i znów dopatrzył się spalonego Vlahovicia we wcześniejszej jej fazie.

W końcówce spotkania nieoczekiwanie bliżej strzelenia gola było Lecce. Najpierw w 77. minucie minimalnie chybił Konan Ndri, a cztery minuty później uderzenie z dystansu Pierottiego z trudem wybronił Di Gregorio. Tuż przed ostatnim gwizdkiem na 2:0 mogli jeszcze podwyższyć David i Zhegrova. Obaj jednak trafili wprost w bramkarza. Wynik 1:0 się zatem nie zmienił.

Zwycięstwo sprawia, że Juventus powiększył swój dorobek do 68 punktów. Tym samym awansował na trzecie miejsce w tabeli i do drugiego Napoli traci dwa oczka. Z kolei nad czwartym Milanem ma punkt, a nad piątą Romą - cztery punkty przewagi. Wciąż jednak nie ma gwarancji udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, tym bardziej że Milan i Roma rozegrały jeden mecz mniej (35). Mistrzowski tytuł już wcześniej zagwarantował sobie Inter Mediolan (85 punktów). Lecce z kolei pozostało na 17. pozycji z 32 punktami. Nad strefą spadkową ma cztery punkty zapasu.