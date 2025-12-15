Ujawnili ws. Nawrockiego. "Oficjalnie i nieoficjalnie"

Karol Nawrocki, prezydent Polski i wielki miłośnik sportów walki, w ostatni weekend został zaproszony na galę Rocky Boxing Night w Sopocie. Walką wieczoru było starcie Nikodema Jeżewskiego z Chorwatem Marko Caliciem o pas mistrzowski federacji WBC International w wadze Bridger. Jednogłośną decyzją sędziów wygrał Calic. "Osobiście dla Nawrockiego może być ważny pojedynek Kacper Meyna - Maciej Smokowski o pasy mistrza Polski i mistrza federacji WBC Baltic w wadze ciężkiej. Meyna jest w bardzo dobrych relacjach z prezydentem RP" - pisał Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl. Ostatecznie jednak Nawrocki nie dotarł na galę.

Tam chcą Nawrockiego. "Zaproszenie już jest wystosowane"

Co się odwlecze, to nie uciecze - tak być może będziemy mogli powiedzieć wkrótce ws. Karola Nawrockiego. Niewykluczone bowiem, że prezydent Polski pojawi się na kolejnej gali. W sobotę, 20 grudnia zaplanowana jest gala XTB KSW 113 w Łodzi, a 17 stycznia w Radomiu.

- Jesteśmy w kontakcie. Jeśli pan prezydent będzie miał czas i chciał. Oficjalnie i nieoficjalnie to zaproszenie jest wystosowane. Zdajemy sobie sprawę, że głowa państwa ma ważniejsze rzeczy na głowie niż odwiedzanie gal sportowych. Jeśli pojawi się taka opcja, to zrobimy wszystko, żeby prezydent się pojawił - powiedział Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW w rozmowie z Fansportu TV, cytowany przez Interię.

Całą rozmowę z Rysiewskim można zobaczyć tutaj.

Zanim Nawrocki został prezydentem, to bardzo interesował się sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz boksem. W 2020 roku Nawrocki miał się zmierzyć w pokazowej walce z Mariuszem Wachem, byłym mistrzem WBC International w wadze ciężkiej, ale do takiego pojedynku ostatecznie nie doszło.

"Nie brakuje jednak propozycji do Nawrockiego, by zmierzyć się w sportach walki. Jedną z takich propozycji Nawrockiemu złożył Jacek Murański, który ostatnio walczył na gali PRIME MMA 14 w Pruszkowie" - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

- Miał dryg, potrafił boksować - mówi o Karolu Nawrockim jego wujek Waldemar, ceniony trener w gdańskim środowisku pięściarskim. Rozmawiamy na ringu jednej z sal, w której prezydentowi zdarza się trenować do dziś i szukamy odpowiedzi na pytanie: na ile rozmowy o Nawrockim-pięściarzu mają sens? - pisał Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl o Karolu Nawrockim.