To koniec. Ikona Stanów Zjednoczonych powiedziała pas. "To była przyjemność"

Całe Stany Zjednoczone są smutne, ale nie zszokowane. Cena zakończenie kariery ogłosił w lipcu 2024 roku, zapowiadając, że od stycznia będzie odwiedzał kolejne miasta i powoli żegnał się z kibicami. Jego decyzja była podyktowana nie tylko wiekiem (48 lat na karku) i zmęczeniem materiału, ale chęcią stuprocentowego skupienia się na karierze aktorskiej.

John Cena wyszedł na ring po raz ostatni. To koniec

W nocy z soboty na niedzielę słynny wrestler finalnie pożegnał się z kibicami. Symbolicznie zostawił buty w ringu, zasalutował, podziękował fanom, którzy w sporej części dopingowali go nieprzerwanie od 2000 roku. Wcześniej przegrał swoją ostatnią walkę w WWE - z Walterem Hahnem, znanym jako "Gunther". Taki scenariusz napisały dla niego osoby odpowiedzialne za tworzenie show w słynnej organizacji wrestlingu.

W tym roku Cena odniósł jednak już swój olbrzymi sukces. Po raz siedemnasty w karierze zdobył mistrzowski pas WWE. Było to spore zaskoczenie, bo sam 47-latek mówił w styczniu: - Czekajcie, czekajcie. Wiem, że to jest WWE i nie powinno się nigdy mówić nigdy. Stąd powiem inaczej: musiałby się zdarzyć cud, żebym zdobył siedemnasty pas. Jest na to podobno szansa, jak na to, żebym wygrał Oscara. A sami wiecie, jak to u mnie wygląda.

Kolejny cel Ceny jest jasny: będzie chciał poświęcić swoją uwagę wyłącznie Hollywood. Aktorem jest od 2006 roku, ale dopiero w ostatnich latach zaczął odnosić na tym polu spore sukcesy. Jego postać "Peacemakera" znalazła uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Amerykanin jest obecnie postrzegany jako naprawdę uzdolniony aktor komediowy, choć swego czasu zatrudniano go przede wszystkim do ról w filmach akcji.