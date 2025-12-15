Oto co chcą zrobić w Białym Domu. "To będzie tragedia"

W przyszłym roku Biały Dom będzie gościł jedną z gal UFC. Prezydent Donald Trump ogłosił, że 14 czerwca 2026 r., a więc w 80. urodziny prezydenta, odbędzie się gala MMA. To będzie też okazja do świętowania 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie będzie odbywało się na Południowym Trawniku Białego Domu, a jego rekonstrukcja będzie UFC kosztować 700 tys. dolarów. Jak może wyglądać to wyjątkowe wydarzenie?
Donald Trump mówił wprost, że na gali UFC w Białym Domu odbędzie się dziewięć walk o mistrzowskie pasy. To wywołało szybką reakcję Joe Rogana, a więc komentatora UFC. Jego zdaniem taki scenariusz jest niemożliwy.
- Po pierwsze, mamy osiem kategorii wagowych. Jak ma być dziewięć walk o tytuł? To musiałaby być każda istniejąca kategoria wagowa walcząca o pas. To byłoby szalone. A co jeśli będzie upał? Co jeśli będzie duszno? To wpłynie na zawodników - powiedział Rogan w podcaście "The Joe Rogan Experience" (cytat za: inthecage.pl).
- Kto wie, co się stanie. To będzie szalone. Nie mogę sobie wyobrazić, ile rzeczy się tam naprawdę wydarzy i co się będzie działo za kulisami. Zawodnicy mogą ślizgać się w klatce z powodu wilgoci. W Waszyngtonie latem jest gorąco - uważa Brendan Allen, jeden z zawodników UFC.
Rogan chce też, by na gali w Białym Domu wystąpił Jon Jones (28-1), określany najlepszym zawodnikiem MMA wszech czasów. - Jeśli nie zrobią walki Jona Jonesa w Białym Domu, to będzie tragedia. Muszą to zrobić. No dalej! Dana mówi: "Nie można na nim polegać". Można na nim polegać. Przestań. W Białym Domu? Dajcie spokój - dodał komentator.
Zobacz też: Żadna tajemnica, kim jest jej mąż. Dostał wyrok za gwałt
Podczas dwóch ostatnich gal UFC widzieliśmy aż trzy pojedynki z udziałem Polaków. Podczas UFC 323 Jan Błachowicz rywalizował z Bogdanem Guskowem z Uzbekistanu i ta walka zakończyła się remisem. Świetny debiut zaliczył Iwo Baraniewski, który w 89 sekund znokautował Turka Ibo Aslana i otrzymał bonus od organizacji.
Na gali UFC Fight Night: Royval vs Kape debiutował Cezary Oleksiejczuk, a jego rywalem był Cesar Almeida z Brazylii. Pojedynek odbył się na pełnym dystansie, a Oleksiejczuk wygrał jednogłośnie na punkty.