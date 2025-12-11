Według informacji Interii Sport Karol Nawrocki miał zostać zaproszony na galę Rocky Boxing Night w Sopocie. Walką wieczoru będzie starcie Nikodema Jeżewskiego z Chorwatem Marko Caliciem o pas mistrzowski federacji WBC International w wadze Bridger. Osobiście dla Nawrockiego może być ważny pojedynek Kacper Meyna - Maciej Smokowski o pasy mistrza Polski i mistrza federacji WBC Baltic w wadze ciężkiej. Meyna jest w bardzo dobrych relacjach z prezydentem RP.

Nawrocki na gali boksu? Jest jedno "ale"

- Wiem, że Karol chce przybyć - mówił w rozmowie z Interią Kacper Meyna. Bokser zdołał dobrze poznać Nawrockiego. Spotykali się regularnie na treningach, gdy obecny prezydent był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (2017-2021). Po przejęciu posady szefa Instytutu Pamięci Narodowej rzadziej widywali się na sali treningowej, ale kontakt utrzymywali.

Dla Meyny obecność Nawrockiego na trybunach to dodatkowa motywacja. - Nastawiam się na jego wsparcie. Mocno mnie to napędza. Rozmawialiśmy tydzień temu. Pytał, jaką mam wagę, więc odparłem, że szykuję około 108 kg, jak na Kownackiego. Skwitował to stwierdzeniem, że pewnie mam za sobą dobre i mocne treningi. Pytał o różne rzeczy - wyznał bokser.

Gala Rocky Boxing Night w Sopocie ma rozpocząć się o godzinie 19:00. Pojedynek Meyny ze Smokowskim zaplanowano po godzinie 21:00. Nie ma gwarancji, że Nawrocki pojawi się na gali, albo zdąży na walkę zaprzyjaźnionego boksera. Wszystko przez obowiązki prezydenckie, które ma wcześniej zaplanowane.

Na godzinę 19:30 zaplanowano zapalenie "Światła Wolności" pod Krzyżem Papieskim w Warszawie z okazji 44. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W uroczystości weźmie udział Karol Nawrocki, który ma też wygłosić przemówienie. Prezydent musiałby zatem w ekspresowym tempie wyjechać lub wylecieć z Warszawy, by zdążyć na walkę Meyny.

Co ciekawe, organizatorzy gali nie mają potwierdzonej informacji o przybyciu Nawrockiego. Ale bywało już w przeszłości, że oglądał walki Meyny z trybun bez specjalnej zapowiedzi.