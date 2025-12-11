"Karol by cię zbił jak chłopca". Tak, to o Nawrockim

Zanim Karol Nawrocki został prezydentem, to bardzo interesował się sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz boksem. W 2020 r. Nawrocki miał się zmierzyć w pokazowej walce z Mariuszem Wachem, byłym mistrzem WBC International w wadze ciężkiej, ale tak się nie stało. - W takiej sytuacji, w jakiej teraz jest pan Karol Nawrocki, to chyba by nie wypadało - mówił Wach w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl. Nie brakuje jednak propozycji do Nawrockiego, by zmierzyć się w sportach walki.

Adamek odpowiada Murańskiemu. I broni prezydenta Nawrockiego

Jedną z takich propozycji Nawrockiemu złożył Jacek Murański, który ostatnio walczył na gali PRIME MMA 14 w Pruszkowie. - To domniemany prezydent. Chętnie bym się z nim sprawdził, tylko na małe rękawice, bo ja lubię takie bezpośrednie akcje. On twierdził, że jest dobry w "szlachetnej męskiej rywalizacji". Chętnie dam mu walkę we freak fightach. Ma do spłacenia kawalerkę, tam mu się szykuje "pajda", jak go pozbawią immunitetu - mówił Murański w wywiadzie dla "FanSportu TV".

Na te słowa Murańskiego zareagował Tomasz Adamek, który stanął w obronie prezydenta Nawrockiego.

"Karol by cię zbił jak chłopca. On potrzebuje obóz ze mną zrobić i to w zupełności wystarczy na takiego leszcza, jak Ty. A wiesz czemu? Bo on ma jaja, a Ty ich nigdy nie miałeś" - napisał Adamek na Facebooku.

Tak Adamek mówił o Nawrockim. "Pogadaliśmy na boku"

Adamek już wielokrotnie wypowiadał się nt. prezydenta Nawrockiego, a także proponował mu wspólny trening pięściarski. Adamek miał okazję także poznać pasierba Nawrockiego, a więc Daniela, przy okazji gali FAME MMA 27. Adamek spotkał prezydenta podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych.

- Fajny gościu, pogadaliśmy. Ja jestem prawicowy, prezydent też prawicowy, więc było wiadomo, że się dogadamy. To wszystko nie trwało długo. Pojechałem, bo dzwonił jeden znajomy spytać, czy nie mam ochoty się pojawić. Wziąłem żonę, to dwie godziny z hakiem drogi. Naprawdę wszystko działo się szybko, chociaż pogadaliśmy na boku. Mówił mi, że śledził moją karierę od lat i że jestem wojownikiem. To miłe. Każdy wie, że jestem prawica, zawsze byłem - opowiadał Adamek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Niewykluczone, że do treningu Adamka i Nawrockiego dojdzie, bo prezydent stwierdził, że "jeśli Adamek będzie w Warszawie, proszę dzwonić, umówimy się na trening:.

- W każdej chwili mogę prezydenta trochę poduczyć. Raczej nie będziemy sparować, prezydent chyba nie jest aż takim wojownikiem, by walczył ze mną na sto procent. Ale na pewno udzielę mu kilku wskazówek - podsumował Adamek.

Adamek stoczył łącznie 60 walk w zawodowym boksie, a w tym czasie zdobywał pasy IBF i IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej. W październiku 2018 r. Adamek walczył z Amerykaninem Jarrellem Millerem w Chicago i przegrał przez KO w drugiej rundzie.

