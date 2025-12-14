Żadna tajemnica, kim jest jej mąż. Dostał wyrok za gwałt

- Stworzyliśmy wspaniałe życie. Kocham go, ufam mu i wierzę w niego! Uśmiechnięte twarze, a także szczęśliwe serca naszych pociech najlepiej pokazują to, jakim jest mężczyzną i jakimi ludźmi jesteśmy we dwoje. Nikt nie ma prawa do tego, by wypowiadać się na temat naszego związku. Ufamy sobie i się kochamy. Nikt nie jest w stanie tego zmienić. Nasza rodzina jest silna - zapewniała Dee Devlin, mówiąc o związku ze znanym sportowcem. Para przeszła naprawdę wiele, od pięknych chwil po spore rozczarowania. Związek przetrwał wszystkie burze, również te prawne, i po 17 latach powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Kim jest wybranek Devlin?

REKLAMA

Zobacz wideo Walczył z Usykiem, był mistrzem świata. "Przedstawiano mnie jak mięso armatnie"

Conor McGregor i Dee Devlin na ślubnym kobiercu. Piękna chwila

Chodzi oczywiście o Conora McGregora, byłego mistrza UFC w wadze piórkowej i lekkiej. Okazuje się, że w piątek 12 grudnia para się pobrała. Irlandczyk wielokrotnie deklarował, że do ślubu dojdzie w jego ojczyźnie, ale najwidoczniej zmienił zdanie. Ceremonia odbyła się w... Watykanie, a konkretnie w kościele Santo Stefano degli Abicini, który znajduje się za Bazyliką Świętego Piotra.

Przed laty para poznała się w klubie nocnym. Devlin była w nim zatrudniona jako kelnerka, a Conor przyszedł do niego jako hydraulik. W 2017 roku para doczekała się pierwszego potomka, a w kolejnych narodziła się jeszcze trójka dzieci. I to z pewnością należy uznać za pozytywne chwile z ich życia. Negatywnych też było sporo. Szczególnie chodzi o wybryki McGregora. Kilkukrotnie był oskarżany o napaść, w tym na tle seksualnym.

Zobacz też: Nie żyje Josue David Hernandez. Makabryczna śmierć 20-latka.

Ekscesy z życia McGregora. Oto, jak w tych sytuacjach zachowała się wybranka

Oto jedna z sytuacji: "W czerwcu ubiegłego roku został oskarżony przez inną kobietę, Nikitę Hand, o brutalny gwałt i pobicie, które miały miejsce sześć lat wcześniej w Dublinie. Irlandczyk odpowiedział wówczas, że to są to pomówienia i odbył z nią stosunek seksualny, na który zgodę wyraziły obie strony. Sąd jednak wydał wyrok w tej sprawie i zarządził odszkodowanie na rzecz ofiary w wysokości niemal 250 tys. euro" - pisał Kacper Marciniak ze Sport.pl. Devlin przebaczyła mężczyźnie zdradę. Ba, jak donoszą media, niemal za każdym razem stawała za nim murem w sądzie.

W ostatnich miesiącach wspierała go też w planach startu w wyborach prezydenckich. Ostatecznie kandydatura się nie powiodła. "Po głębokim namyśle i konsultacjach z rodziną wycofuję swoją kandydaturę z tego wyścigu prezydenckiego. Nie była to łatwa decyzja, ale w tym momencie jest słuszna" - informował McGregor, deklarując, że wciąż zamierza działać na rzecz ojczyzny.