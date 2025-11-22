Anglicy zachwycają się 14-letnim mistrzem świata z Polski. "Cudowne dziecko"

Michał Szubarczyk zapisał w historii snookera, wygrywając Mistrzostwa Świata IBSF w Katarze. Ma on dopiero 14 lat, a na swoim koncie ma już mnóstwo sukcesów. W wielkim finale Polak pokonał o 18 lat starszego Alego Alobaidliego 5:2. Tym samym stał się drugim najmłodszym mistrzem w historii turnieju – jest niewiele starszy od Chińczyka Yan Bingtao, który triumfował w 2014 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Przeniesienie meczu Ukrainy poza Polskę mogłoby być pstryczkiem w nos

Szubarczyk wychwalany przez zagraniczne media. "14-letnia gwiazda", "cudowne dziecko"

Po tym osiągnięciu o Szubarczyku zrobiło się bardzo głośno na całym świecie. W brytyjskich mediach pojawiło się mnóstwo artykułów. Po zdobyciu tytułu dziennikarze "The Sun" nazwali go "cudownym dzieckiem" i "przerażającym chłopcem".

Aktualnie Szubarczyk plasuje się na 101. miejscu w światowym rankingu i podczas niedawnych mistrzostw w Nankinie miał okazję potrenować z Ronniem O'Sullivanem - legendą tego sportu. W sobotę 14-latek rozpocznie kwalifikacje do UK Championship, a jego rywalem będzie Jimmy White, który jest od niego starszy o 49 lat. "The Sun" zauważa, że zmierzą się ze sobą najstarszy snookerzysta i najmłodszy zawodnik.

Ten sam dziennik w oddzielnym artykule na temat tego meczu nazwał Szubarczyka "14-letnią gwiazdą polskiego snookera". W rozmowie z "SunSport" zdradził, że to będzie dla niego wielki zaszczyt, że będzie mógł się zmierzyć z weteranem. - Zdecydowanie muszę na niego uważać, bo ma ogromne doświadczenie - gra zawodowo trzy razy dłużej, niż ja żyję. Naprawdę nie mogę się doczekać tego meczu - powiedział.

Zobacz też: 14-letni Polak już podbija świat! Hiszpanie ogłosili: "Lamine Yamal"

- Mecz z Jimmym na pewno będzie dla mnie czymś wyjątkowym — w końcu jest on jedną z największych legend snookera. Naprawdę podoba mi się jego styl gry. Kiedy był w szczytowej formie, na stole zawsze działo się coś ciekawego - dodał.

Głos nt. tego meczu zabrał również Jimmy White. 63-latek wyznał w brytyjskich mediach, że gdyby przegrał z 14-latkiem, nie czułby wstydu. - W Chinach są 14-latkowie, którzy regularnie robią 147. Kiedy ja pierwszy raz zrobiłem 100, mając 13 lat, pisano o tym w ogólnokrajowej gazecie. To było niewiarygodne. Sport się rozwija. Jak wszystko inne - stwierdził.

Mimo młodego wieku Michał Szubarczyk ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2024 roku wygrał mistrzostwa świata IBSF U-21 (miał wtedy 13 lat) i stał się najmłodszym zwycięzcą tego turnieju w historii. Później sięgnął po mistrzostwo Europy U-16 i EBSA European Under-18 Snooker Championship. Został również najmłodszym graczem, który uzyskał nominację do World Snooker Tour na sezony 2025/26 i 2026/27.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU