Ujawnili najpilniej strzeżony dokument w PZPN. To się nie mieści w głowie

Od sierpnia 2022 r. Polski Związek Piłki Nożnej współpracuje ze spółką Publicon Sport, której współwłaścicielem jest Radosław Tadajewski, biznesmen powiązany z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Obie strony związały się umową na pięć lat, a Publicon ma odpowiadać za obsługę umów sponsorskich PZPN i reprezentacji Polski. Dokument, który określa szczegóły współpracy PZPN-u z Publicon Sport, jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic w polskiej piłce, o której w marcu 2023 r. pisał Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl. Była strzeżona do tego momentu.
Wszystko zostało ujawnione przez Artura Warcholińskiego, dziennikarza TVN24, który wyemitował reportaż pt. "W związku z pieniędzmi" w programie "Czarno na Białym". Okazuje się, że w umowie PZPN-u z Publiconem jest sporo nieprawidłowości.
PZPN nie może wypowiedzieć tej umowy (!), a z tytułu sprzedaży licencji i nowych produktów musi zagwarantować swojemu pośrednikowi co najmniej 4,4 mln złotych rocznie - i to nawet, jeżeli na tym wszystkim zarobi dużo mniej. Publicon ma też dostawać prowizje od umów, przy których nie brał udziału i nie negocjował ich w imieniu PZPN-u. Publicon ma pobierać prowizję od umów z Biedronką, Tarczyńskim, Fakro, Kompanią Piwowarską, Maspeksem czy InPostem, przy których nie współpracował.
Jedną z największych patologii jest fakt, że jeżeli PZPN nic nie zrobi ws. Publiconu do 31 stycznia 2026 r., to umowa zostanie automatycznie przedłużona o pięć lat, czyli do 2032 r. Podczas spotkania zarządu większość osób była za zakończeniem współpracy, natomiast kilkuosobowa grupa optowała za tym, by umowę przedłużyć. - Heniek [Henryk Kula - red.] był szczególnie nerwowy. To w końcu jego podpis znajduje się na umowie - mówił jeden ze świadków, cytowany przez serwis weszlo.com.
Warto przypomnieć, że Henryk Kula był wiceprezesem PZPN-u ds. organizacyjno-finansowych w latach 2021-2025.
Sprawą Publiconu zajmie się Komisja Rewizyjna, którą prowadzi Tomasz Salski. Z kolei do zawetowania przedłużenia umowy ma dojść dopiero podczas styczniowego posiedzenia Zarządu PZPN. "Tym razem Cezary Kulesza nie będzie mógł liczyć na swoich wiernych żołnierzy, w postaci Mieczysława Golby czy Macieja Mateńki. Ci, decyzją Walnego Zgromadzenia, nie zostali ponownie wybrani do zarządu PZPN. Nikt w PZPN nie pyta już, czy dojdzie do starcia, tylko kto wyjdzie z niego w jednym kawałku" - czytamy.
PZPN po publikacji materiału TVN oraz tekstu na weszło.com przesłał do naszej redakcji oświadczenie, w którym odnosi się do całej sprawy. Oto pełna jego treść:
"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu przedstawienia przez redakcję Czarno na Białym TVN24 umowy pomiędzy PZPN a firmą Publicon Sport. Narracja materiału jest sensacyjna, a przez to może i interesująca, jednak - co istotne - nieprawdziwa. W materiale wideo wyemitowanym na antenie TVN24 nie wykorzystano obszernej odpowiedzi PZPN na pytania zadane przez dziennikarzy TVN24. Fakty zawarte w odpowiedzi prawdopodobnie nie pasowały do udowodnienia z góry przyjętej, nieuczciwej tezy. I tak widza zapomniano poinformować o tym, że:
Umowa z firmą Publicon Sport, a także dotychczasowy sposób jej wykonania decyzją zarządu PZPN zostaną poddane kontroli przez Komisję Rewizyjną. Wnioski z niej wynikające zostaną przedstawione nowemu zarządowi przed podjęciem decyzji o kierunkach dalszej współpracy w zakresie obsługi marketingowej.
