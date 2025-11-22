Tak Stoch pożegna się ze skokami. Małysz się wygadał

Kamil Stoch wygrał 39 konkursów Pucharu Świata. Identycznie jak Adam Małysz. Czy w swoim ostatnim sezonie w karierze młodszy mistrz przeskoczy starszego? A może już dawno to zrobił, bo ma trzy złote medale olimpijskie, a Małysz ma z igrzysk "tylko" trzy srebra i brąz?
Ale to nie jest rozmowa o wyższości Stocha nad Małyszem albo/i Małysza nad Stochem. Z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego siedliśmy na dobrą godzinę, żeby pewne rzeczy powspominać, inne uporządkować, a jeszcze inne spróbować przewidzieć. Jak ze skokami pożegna się Stoch? Czy zrobi to jak Małysz, który odchodząc zdobył medal wielkiej imprezy (brąz MŚ) i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata? Czy wtedy Małysz zatańczy przed Stochem w rewanżu za wzruszające wydarzenia sprzed prawie 15 lat?
Adam Małysz: Na pewno byłoby ładnie zatańczyć dla Kamila coś regionalnego, ale zostawiam to zadanie któremuś z młodych, bo ja tańczyć zupełnie nie umiem. Wiele razy próbowali mnie zaprosić do "Tańca z Gwiazdami", ale to nie moja bajka. Co innego żona - taniec to od zawsze jedna z pasji Izy i bardzo się cieszę, że ją namówiliśmy na udział w tym programie. Ale nawet Iza nie jest w stanie mnie nauczyć tańczyć. Dlatego moja nadzieja na jakiś taniec dla Kamila jest zwłaszcza w Kacprze Tomasiaku, bo chłopak świetnie rokuje.
- Zdecydowanie! Super by było wiedzieć, że mamy prawdziwą powtórkę z historii. Że znowu, jak 15 lat temu, następuje przekazanie pałeczki. Ale co do ostatniego konkursu Kamila, to on będzie nie w Planicy, tylko dopiero latem na specjalnie zorganizowanych zawodach.
- O Jezu, przecież ja ważę o 25 kilogramów więcej niż w czasach, gdy byłem skoczkiem!
- Nie, nie, nie, nie ma szans, żebym skoczył. Co innego na tej naszej mobilnej "piątce", a co innego na prawdziwej skoczni. Wiem, że skaczą oldboje w moim wieku, nawet Janne Ahonen i Toni Nieminen próbowali mnie wyzwać na pojedynek na jakichś mistrzostwach weteranów, ale oni cały czas gdzieś skaczą, a ja de facto nie skakałem od momentu zakończenia kariery. Na tej malutkiej skoczni to się naprawdę nie liczy. Mieć długie narty, cały sprzęt i wychylić się nad szpice - to wymaga przygotowania. Nie podejmuję się. Zwłaszcza że naprawdę nigdy od zakończenia kariery nie miałem parcia, żeby wejść na skocznię i chociaż raz znowu to zrobić. Na ten Puchar Tatr do Kamila mogę przyjechać, a na pewno bardzo chętnie będę uczestniczył w jego oficjalnym święcie w Planicy. Zdradzę, że już jesteśmy w kontakcie ze Słoweńcami, żeby to jak najlepiej wyszło. Sami się do nas odezwali z propozycją przygotowania jakichś specjalnych pakietów dla naszych kibiców na pożegnanie Kamila. Oczywiście myśmy wyrazili aprobatę. Bardzo chętnie z tego skorzystamy, szykuje się fajna impreza.
- Powiem tak: patrząc, jak Kamil dzisiaj skacze, to naprawdę jest możliwe. Myślę, że po słabszych latach Kamil zrobił teraz duży krok do przodu. I tak mi się wydaje, że po tym wszystkim odżył psychicznie.
- Tak, to wszystko było niepotrzebne, szkodziło, nie powinno być tematem. Zobacz, że teraz Dodo [Michal Doleżal, trener Stocha] jest na wieży, ale Kamilowi i tak macha Maciek [Maciusiak, trener polskiej kadry]. Maciek mówił Dodowi, że jak chce, to może on Kamila startować, na co Dodo powiedział, że tego nie potrzebuje i żeby Maciek jako główny trener Polski wypuszczał wszystkich.
- To prawda.
- Byłem strasznie rozdarty. Patrzyłem na to wszystko jako prezes i uznałem, że nie mogę się wtrącić i kazać czegoś trenerowi. Zasada jest taka, że trener decyduje o składzie i odpowiada za swoje wybory. W takiej chwili jak tamta ciężko być prezesem. To nie było łatwe nie tylko dla mnie, ale dla całego zarządu. Uznaliśmy jednak, że trener musi mieć niezależność.
- Tak, ale też wiedziałem, z czego wynikają różne decyzje Thomasa. Niestety, wcześniej między sztabami działo się źle. Thomas jako główny trener Polski dowiadywał się o pewnych rzeczach za późno i po prostu po ludzku się obraził. Brakowało tam szczerej rozmowy. W ogóle z Thomasem komunikacja była trudna. To jest bardzo dobry trener, ale jeszcze brakuje mu doświadczenia. Chłopaki mówili mi, że Thomas bardzo często zmieniał zdanie, że się nie trzymał tego, co już razem z zawodnikami ustalił. Mówili, że ciągłymi zmianami wprowadzał chaos. I że nawet zastanawiali się czy on wie, co robi, skoro tak często zmienia zdanie. Z kolei on podkreślał, że trzeba często reagować na bieżąco i pewne rzeczy w treningu zmieniać. I że to on decyduje o takich rzeczach. Szczególnie starsi zawodnicy chcieli, żeby nie decydował sam, tylko ustalał zmiany z nimi.
- Jeszcze raz to powiem, bo jestem tego pewny: Thomas jest bardzo dobrym trenerem. Ale faktycznie trochę brakowało mu autorytetu i doświadczenia. Oko ma świetne, a patrzy nie tylko na technikę, ale na całą strukturę, na organizację, na wszystko. Tylko w pewnym momencie w naszej niełatwej rzeczywistości zaczął się gubić. To trudne przyjść do bardzo utytułowanych, starszych zawodników jak Kamil, Piotrek i Dawid i im sprostać. Żałuję, że Thomas nie zgodził się zająć naszymi juniorami. Jestem przekonany, że dla nich byłby autorytetem i bardzo wiele by im przekazał.
- Jakiś czas po tamtych wydarzeniach zrobiliśmy konfrontację. Spotkałem się ze starszyzną i szczerze porozmawialiśmy. A na koniec przybiliśmy piątkę. Czy mimo to Kamil, Piotrek i Dawid mają do mnie uraz, trudno mi powiedzieć. Może jakiś mają. Ja to wszystko wtedy bardzo mocno przeżyłem.
- Pamiętam. Mówię: było naprawdę ciężko. Ale z czasem dogadałem się z chłopakami i dzisiaj na pewno nasze relacje są zupełnie inne niż wtedy. Widzę, że oni są dziś naprawdę zadowoleni z tego, co, jak i z kim robią. Razem idziemy w jednym kierunku i wszyscy wierzymy, że dobrym. Na pewno nikt dziś nie jest ze mną na jakiejś wojence.
- Zgadza się. Ale Kamil właśnie tych trenerów sobie wybrał. On wie, czego potrzebuje. Sam sobie budował sztab. Nie doradzałem mu. Ja mu tylko obiecałem, że zrobię wszystko, żeby miał dobre warunki, by mógł dalej skakać i odnosić sukcesy. Bardzo długo szukałem sponsorów na sfinansowanie jego teamu. Przez siedem miesięcy jeździłem po różnych firmach, nie tylko polskich, i wysyłałem zapytania. Naprawdę ciężko było te środki zdobyć, ale zrobiłem to. I cieszę się, że Kamil sam sobie opracował koncepcję. Jeśli on mówi, że tym osobom ufa, z tymi osobami chce współpracować, a ja potrafię mu to zapewnić, to myślę, że mamy zrobione to, co najważniejsze. A prywatnie wierzę w ten zespół. Łukasz też jest ciągle bardzo dobrym szkoleniowcem, nie tylko Dodo. A tak, jak Łukasz, to na przepisach nie zna się nikt. On jest tak oczytany, tak cały czas siedzi w sprawach organizacyjnych, że daje swojej ekipie komfort. Dodo zawsze mi mówi, że dzięki Łukaszowi nie musi się o nic martwić, bo organizacyjnie to jest facet "the best", więc całą logistykę ogarnie, a i na miejscu spokojnie zrobi trening z Kamilem, jak Dodo jest w domu. Dodo robi plany dla Kamila, też jest na treningach, a przy tym ma czas, żeby się skoncentrować na spokojnej pracy nad kombinezonami, co robi najlepiej.
- Nie wiem, czy Kamilowi to jest potrzebne na tym etapie kariery i w takim wieku [w maju skończył 38 lat - red.], w jakim już jest. Na pewno masz rację, że Dodo i Łukasz nie są ludźmi, którzy by to potrafili zrobić. Takich ludzi jest bardzo mało, ale ja kiedyś takiego człowieka potrzebowałem i właśnie dlatego odszedłem od Łukasza, gdy prowadził kadrę i poszedłem do Hannu Lepistoe. Nawet w końcówce kariery wiedziałem, że jest mi potrzebna osoba, która mi po prostu walnie pięścią i powie "robisz tak i tak", gdy będę pogubiony. Może Kamil mimo słabszych ostatnich lat nie potrzebuje takiej osoby. Może on jest taki, że dojdzie do formy dzięki spokojnym rozmowom i analizom. Każdy z nas jest inny i każdy potrzebuje czegoś innego. Ja doskonale wiedziałem, że najlepiej będę działał, jak będę miał bat nad sobą. I czułem, że to jest konieczne zwłaszcza wtedy, gdy już myślisz, że tyle przeżyłeś i tyle wiesz, że prawie sam byś sobie dał radę, bez trenera. Ale jak przychodzi gorszy czas, jak się zaczynasz gubić, to najgorzej jest, gdy nie masz obok osoby, która jest ci w stanie powiedzieć konkretnie, co masz zrobić. A nawet ci to narzucić. W kryzysach rzadko sprawdza się ktoś, kto cię będzie głaskał.
- Ja się zupełnie nie dziwię Kamilowi, że wrócił akurat do Doda i Łukasza. Przecież z nimi osiągał największe sukcesy. Z nimi i oczywiście ze Stefanem. A co by Kamil zrobił, gdyby Stefan był dostępny?
- To prawda, że potrafił. Ale twardego prowadzenia to tak naprawdę wymagał Piotrek Żyła, a nie Kamil. Stefan od początku poświęcał dużo energii, żeby Piotrka okiełznać i jak odchodził, to mówił, że zawsze najbardziej będzie wspominał właśnie Piotrka, z którym dzień w dzień miał trudne rozmowy. Bywało nawet tak, że przychodził do mnie i prosił "Adam, weźże z nim pogadaj, bo ja już nie wiem, jak do niego trafić". Z Kamilem nigdy nie miał tak, że po zwycięstwie musiał mu tłumaczyć, żeby się opanował. To Piotrka zapamiętamy z takiej radości po sukcesie, która go wykańczała. A ja musiałem Piotrkowi tłumaczyć, że jak Stefan mu zwraca uwagę, żeby oszczędzał energię, bo mistrzostwa świata jeszcze trwają, to Piotrek dopiero po czasie rozumiał, że w sumie to trener miał rację i to nie było tak, że zabraniał mu się cieszyć, tylko próbował go nauczyć, że jest czas na aż taką radość, ale później, a nie teraz, gdy jest o co dalej walczyć. Gdyby Piotrek tworzył własny sztab, to musiałby mieć trenera, który by go trzymał bardzo krótko. A Kamil pewnie czuł, że podejmuje decyzję w zgodzie z sobą, ze swoim charakterem.
- Jeśli chodzi o zainteresowania, pasje, to chyba nie łączy nas nic. No, oczywiście poza skokami.
- Ale inaczej. Kamil kibicuje Liverpoolowi, śledzi ligowe rozgrywki, a ja wolę piłkę reprezentacyjną i kibicuję praktycznie tylko naszej kadrze. Zostając przy sporcie, ja bardzo lubię Formułę 1, a Kamil chyba na drugim miejscu po piłce postawiłby siatkówkę, a motosportu chyba w ogóle nie lubi.
- Na pewno to jest zaciętość, pracowitość i poświęcenie się temu, co robisz. W tych trzech ważnych rzeczach jesteśmy bardzo podobni. Patrząc na Kamila, czasami porównuję go do siebie w różnych przypadkach i jeśli chodzi o sam trening i zawody, to widzę w nim siebie. Ja też robiłem naprawdę wszystko, żeby odnieść sukces. Kamil również pracuje wzorowo. A tego dziś - niestety - często brakuje zdolnej młodzieży.
- No jasne. Miał chyba 12 lat, kiedy na Pucharze Świata w kombinacji norweskiej został puszczony jako przedskoczek i przeskoczył Wielką Krokiew. Wtedy myślałem sobie, że to niepotrzebne i do dziś nie lubię takiego wystawiania dzieci z dorosłymi i w ogóle robienia z dzieci wielkich mistrzów przyszłości. Klimek Murańka miał 10 lat, jak trenerzy pozwolili mu przeskoczyć Wielką Krokiew, a niedawno mieliśmy w Wiśle chłopaczka, który jeszcze nic nie zrobił, a już był zapowiadany jako przyszła światowa gwiazda.
- Tak. Już go niestety w skokach nie ma. Zazwyczaj tak to się toczy, że jak otoczenie zrobi zdolnemu dziecku krzywdę, to już się takie dziecko nie odkręci.
- Tak, z Kamilem tak nie było. Kamila pamiętam z tego, że on zawsze krok po kroku szedł po swoje i to zawsze mnie fascynowało, że on jest faktycznie w stanie z roku na rok robić duże postępy i iść tym rytmem w sporcie, w którym często jest tak, że ktoś wyskakuje, jest chwilę na topie i spada.
- Dokładnie. Siebie też miałem tu na myśli. U Kamila był ciągły rozwój, jego kariera nie wyhamowywała. Kamil to jest wzorowy zawodnik, jeśli chodzi o pokazanie procesu step by step.
- Wtedy było mi łatwiej odejść dzięki Kamilowi. Naprawdę cieszyło mnie, że ludzie zaczęli mówić, że jest ktoś, kto zostaje po Małyszu. Im byłem starszy, tym częściej słyszałem, że po Małyszu to już nic w polskich skokach nie będzie i nie ukrywam, że człowiek sam się nawet zastanawiał, jaka przyszłość czeka ten sport. Uspokajałem się zwłaszcza myślami o ciągle idącym do góry Kamilu. Już wcześniej, przed jego pierwszymi zwycięstwami. A jak zaczął wygrywać, to wiedziałem, że coś po mnie pozostanie i nawet zacząłem myśleć, że może kibice dostaną nawet coś zdecydowanie lepszego.
- Ale mówię nie tylko o Kamilu. Widziałem, że dobija może już nie młodzież, ale to młodsze pokolenie i że wreszcie doczekamy się drużyny na medale. Ze mną drużyna czasem doskoczyła do podium w Pucharze Świata i na tym koniec. A jak odszedłem, to Kamil, Piotrek Żyła, Maciek Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula zaczęli tworzyć coś, czego nigdy wcześniej nie mieliśmy.
A czy odchodząc myślałem, że Kamil wygra 39 konkursów Pucharu Świata, jak ja? Albo że wygra aż trzy złota olimpijskie? Pewnie nawet tata Kamila nie myślał o aż takich rzeczach. Prawda jest taka, że zawsze marzysz o zdobyciu medalu. A jak pracujesz i tak się czemuś oddajesz, to za tym medalem mogą przyjść kolejne i na koniec może się okazać, że tych medali masz 10 czy 15. I nie zadowalasz się tym, bo tak się nauczyłeś, że zawsze chcesz być najlepszy i zawsze do tego dążysz. Pamiętam, że Kamil miał w sobie takie pragnienie. Był dzieckiem, gdy powiedział do kamery TVP, że chce zostać mistrzem olimpijskim. Czyli miał wyznaczony wielki cel. I doszedł do niego. A że go przebił? Stawiam, że sam nawet nie myślał, że będzie trzykrotnym mistrzem olimpijskim, że wejdzie na taki poziom, że przez wiele lat będzie najlepszym skoczkiem świata.
- Byłem.
- Oj, ciężko powiedzieć. Wiadomo, że Kryształowych Kul ja mam więcej, z kolei Kamil ma więcej olimpijskich medali.
- No tak, racja, ja mam trzy srebra i brąz, a on ma trzy złota i jeszcze brąz z drużynówki. Generalnie jego galeria mi się podoba, jest nowoczesna, inaczej stworzona. Moja jest już zamknięta. Nowa będzie otwarta w przyszłym roku. Robię to razem z gminą i z Urzędem Marszałkowskim.
- Tak i będzie nowoczesna, żeby się w niej młodzież nie nudziła. Będzie też część rajdowa.
- Można się pośmiać, że właśnie taki mam cel, ale tak naprawdę chcemy po prostu stworzyć w Wiśle fajne miejsce, które pokaże ludziom moją karierę, ale i coś więcej. Jestem zbieraczem starych nart, mam pokaźną kolekcję i te narty też umieszczę w galerii, żeby ludzie oglądali. To będzie nowoczesne, multimedialne miejsce. Z elementami stałymi i zmiennymi, jak na przykład różne wystawy. Choćby sportowych fotografii.
- O tyle niedobrze, że zwycięstwa Kamila nie widziałem, bo w tym czasie byłem w szpitalu na badaniach. Upadłem w pierwszej serii i nawet nie wiedziałem, co się dzieje na skoczni, dopóki nie usłyszałem ryku kibiców i wuwuzeli. Wtedy domyśliłem się, że jest dobrze i miałem nadzieję, że Kamil to wygrał.
- Nie wiem.
- O rety...
- Wiem o tym. Jego sytuacja z tamtego czasu kojarzy mi się z moją, gdy teraz już od lat dostaję ciągle to samo pytanie: czy myślę, że byłem lepszy od Kamila, czy jednak Kamil jest lepszy ode mnie? Jak można odpowiedzieć na takie pytanie? Mam zawsze jedno wytłumaczenie, jedną odpowiedź: każdy z nas w swoim czasie był najlepszy. To jest proste. Nikt mi nie zabierze tego, co zrobiłem, osiągnąłem bardzo dużo i to jest moje. A to, co później zrobił Kamil, jest jego i jemu też nikt tego nie zabierze. My jesteśmy dwiema zupełnie innymi osobami pod względem sportowym i pod względem charakteru, ale mamy też cechy wspólne, o których już powiedziałem. I naprawdę lepiej zobaczyć, że łączy nas walka, dążenie do celu i całkowite zaangażowanie niż nas sobie przeciwstawiać.
- Na pewno Kamil musiał się z tym mierzyć i nie dziwię się, że prosił, żebyście go do mnie nie porównywali. Z drugiej strony myślę, że w wielu przypadkach, może nie zawsze, ale w wielu przypadkach, jego te wasze porównania dodatkowo motywowały. Pewnie kiedy czuł, że ktoś w niego w pełni nie wierzy, to postanawiał, że coś udowodni. Może nawet w jakimś momencie postanowił udowodnić, że przeskoczy mnie.
- Możliwe. Bardzo nie chciałem być takim stereotypowym dyrektorem. Takim z podniesioną głową i przekonaniem "co to nie ja". Byłem dyrektorem, który przekonał Stefana Horngachera do pracy u nas, z przyjemnością obserwowałem z bliska, jak to hula i z równie dużą przyjemnością stawałem się częścią sztabu. Schodziłem na dół, żeby znieść chłopakom normalne buty, które zakładali po skokach, żeby ponieść im narty czy choćby żeby stanąć z tym parasolem nad Kamilem, żeby zadbać o jego zdrowie, gdy walczył o trofea.
- Powiem tak: nigdy nie mieliśmy z Kamilem złej relacji aż do tych trudnych momentów z Planicy. Zawsze jeden szanował drugiego, a kiedy wróciłem, to mieliśmy świadomość, że wspólnie pracujemy na sukces i czuło się, że obaj uważamy to za coś więcej niż pracę, że to jest nasza wspólna pasja, dlatego dobrze się rozumieliśmy. W tamtym czasie Kamil wiele razy mówił mi: "Adam nie bierz moich nart", "Adam, nie bierz mojego plecaka, bo to nie wypada, żebyś ty nosił za mną rzeczy". Ale ustępował, bo zawsze odpowiadałem: "Kamil, ty tu jesteś najważniejszy, korona mi z głowy nie spadnie, jak ci pomogę". Korona z głowy nie spadła mi też, gdy odciążałem Kamila w kontaktach z wami, dziennikarzami. Ze Stefanem Horngacherem ustaliliśmy, że dołem się zajmę [na dole skoczni stoją dziennikarze - red.] i wchodziłem w rolę takiego można powiedzieć rzecznika prasowego. To nie było łatwe, bo zawodnicy często wcale nie chcieli rozmawiać, zwłaszcza z niektórymi z was, ale ja potrafiłem ich przekonać, a z drugiej strony wam mówiłem, że ich nie wolno męczyć i trzeba sprawę załatwiać sprawnie, za to ja jestem do dyspozycji.
- Nigdy. Kamil zawsze był dosyć skryty. Jeśli by coś podpatrywał, to z boku. Ale nie kojarzę, żeby nawet coś takiego robił.
- Mam nadzieję, że nie. Między nami nie było aż tak wielkiej różnicy wieku [10 lat - red.], i też nie wchodził do kadry aż tak młodo, jak Maciek Kot [miał 16 lat - red.], który na początku mówił do mnie "panie Adamie" i nie chciał przestać, chociaż prosiłem, tłumacząc, że staro się czuję, gdy tak mówi. Kamil jest z tego samego rocznika, co Piotrek Żyła, no i Piotrek zawsze był bezpośredni, dużo bardziej otwarty. Ale Piotrek po prostu taki jest - zwariowany do tego stopnia, że jak nawet pieprznie jakąś głupotę, to uzna, że nic się nie stało i idzie dalej, nie będzie się nad tym zastanawiał. A Kamil zanim coś powie, to się trzy razy zastanowi. A już na pewno tak było kiedyś, gdy był młodszy.
- Wiadomo, że tak zdrowo, sportowo mogę mu pozazdrościć złotych medali olimpijskich. Bardzo o tym złocie marzyłem. Pamiętam, jak w złości w Salt Lake City po brązie i srebrze nie chciałem powiedzieć dziennikarzom prawdy, gdy mnie pytali czy zamieniłbym te dwa medale na jeden złoty. Mówiłem, że nie, bo chciałem, żeby się odczepili. Ale gryzło mnie to. Byłem tam przygotowany na złoto, ale tak się wszystko poukładało, że go nie mam.
- W Soczi to Kamil był w takim sztosie, że jak na niego patrzyłem, to wiedziałem, że będzie miał dwa złota. Aż mi się przypominało moje Predazzo, gdzie na MŚ 2003 po złocie na skoczni dużej byłem już po prostu pewny, że wygram i drugi konkurs. Nigdy nie szedłem na zawody z taką pewnością jak wtedy. U Kamila też to było widać, w jego oczach.
- Mimo wszystko pamiętam, że się nie denerwowałem o Kamila. Szczęście sprzyja lepszym. Tak jak Kamilowi sprzyjało też w Pjongczangu, gdzie walkę o złoto z Wellingerem wygrał stylem i tym, że skakał w gorszych warunkach, bo przecież odległościowo Niemiec był lepszy.
- Świetne jest to, że Włodek Szaranowicz nas z Kamilem łączy. Wiesz, że z tej mojej ostatniej Planicy to ja bardziej niż cokolwiek pamiętam jego komentarz? Nawet lubię sobie włączyć to jego wzruszające przemówienie.
- Jeden konkurs trudno mi wskazać, ale od razu przychodzi mi do głowy Turniej Czterech Skoczni.
- Ten pierwszy, ten, o którym już rozmawialiśmy. Wiem, że później Kamil wygrał Turniej, powtarzając wyczyn Svena Hannawalda, ale dla mnie prywatnie więcej od tego zwycięstwa ze szlemem znaczyło to pierwsze zwycięstwo Kamila - pierwsze dla Polski od moich czasów.
Wiesz co, mam jeszcze taki konkurs Kamila, który mi zapadł w pamięć. To ten z Planicy z lotem na 251,5 metra. Jakie to było piękne!
- Ani trochę nie przeszkadza. Musiał czymś podeprzeć, bo to już było lądowanie na całkiem płaskim! Planica to w ogóle wyjątkowe miejsce. Na pożegnanie dla Kamila na pewno będzie szczególne [tam poznał swoją żonę, tam się jej oświadczył - red.]. Z tej swojej pożegnalnej Planicy pamiętam m.in. że Hannu nie dojechał, bo był po zawale i puszczali mnie Maciek [Maciusiak - red.] z Robertem [Mateją - red.]. I pogoda była zwariowana. Kamilowi będę życzył większego spokoju w tym jego pożegnaniu. A wcześniej niech leci po jeszcze sporo sukcesów.
