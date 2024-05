Media: Tomasz Adamek wyprowadzony z samolotu. "Skandal. Tak tego nie zostawię"

Jeszcze nie tak dawno temu Tomasz Adamek bardzo krytycznie wypowiadał się nt. freak-fightów. Mimo to w sobotę 18 maja sam zadebiutował na 21 gali federacji Fame MMA. Jego przeciwnikiem był influencer Patryk "Bandura" Bandurski. Adamek zrobił to, co powinien. Całkowicie zdeklasował swojego rywala, po czym wygrał walkę jednogłośną decyzją sędziów.

Kłopoty, kłopoty Adamka. Już siedział w samolocie. Nagle usłyszał, że jest pijany

- Inaczej się walczy z takimi zawodnikami niepoukładanymi. Nigdy nie wiesz, z czego uderzy. To jest chaotyczny styl. Nie wiem nawet, czy nie dostałem z łokcia, ale trzeba sobie z takimi radzić. To była tylko kwestia czasu, kiedy zakończy się ten pojedynek. Ale trzeba mu przyznać, że był twardy - mówił tuż po walce Adamek w rozmowie z Kanałem Sportowym. Tak czy inaczej jego druga walka boksera w oktagonie zakończyła się powodzeniem. Przy okazji zgarnął za nią całkiem niezłą sumę.

W sobotę tuż po gali były mistrz świata wagi junior ciężkiej znalazł trochę czasu na świętowanie. Dzień później czekał go lot do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa jego najbliższa rodzina. Jak się okazało, Tomasz Adamek nie wrócił jeszcze do domu. O sensacyjnych kulisach niedoszłej podróży do USA poinformowali dziennikarze "Faktu".

Okazuje się, że 47-latek już siedział w samolocie, ale tuż przed startem został wyprowadzony przez pracowników lotniska. Obsługa lotu stwierdziła, że... Adamek jest pijany. - Siedziałem już w samolocie lecącym do USA. Nagle podeszła do mnie stewardesa. Usłyszałem, że jestem pijany i że nie mogę lecieć. A to kompletna bzdura. Po sobotniej walce w Gliwicach wypiłem trochę wina, rano jedno piwko i to wszystko. Jestem poobijany, mam podbite oko, więc może pomyśleli, że biłem się po pijaku - mówił sam zawodnik w rozmowie z cytowanym źródłem.

Adamek przyznał również, że jest wściekły i ma zamiar wejść z liniami lotniczymi na drogę sądową. - To skandal! Tak tego nie zostawię. Już dzwoniłem do prawnika - dodał siedzący wówczas na Okęciu pięściarz. "Fakt" uzupełnia, że świeżo upieczony freak-fighter może polecieć do USA w poniedziałek.

