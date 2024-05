Afera po walce Fury - Usyk. Fani od razu zauważyli. "To nielegalne"

Walka stulecia pomiędzy Tysonem Furym i Ołeksandrem Usykiem obfitowała w emocje, ale też wielkie kontrowersje. Ostatecznie zwyciężył Usyk po niejednogłośnej decyzji sędziowskiej i został pierwszym od 1999 r. pięściarzem, który zdobył wszystkie zawodowe tytuły w wadze ciężkiej. Zdaniem wielu pojedynek powinien zostać zakończony przed czasem. W mediach społecznościowych rozgorzała już olbrzymia afera.

Walka stulecia trwała za długo? Kontrowersja za kontrowersją. Zobaczyli spodenki Fury'ego i się zaczęło

Wszystko przez sytuację, jaka miała miejsce w dziewiątej rundzie, kiedy Fury był liczony przez arbitra. Promotor Ukraińca i część fanów zarzuca sędziemu, że "ukradł nokaut" i pomógł przetrwać Brytyjczykowi do ostatniego gongu. Na tym jednak nie koniec. Uwagę oglądających zwrócił także jeden z elementów jego garderoby.

Chodzi konkretnie o spodenki Fury'ego. Fani boksu zarzucili "Królowi Cyganów", że podciągnął je zdecydowanie za wysoko, co chroniło go przed niskim uderzeniami Usyka. Rzeczywiście na niektórych kadrach z walki widać, że są one nałożone tak wysoko, że aż zakrywają pępek.

Fani nie wytrzymali. Mocne słowa w kierunku Fury'ego. "Jest nielegalny"

W portalu X od razu rozgorzała dyskusja, czy Fury w ogóle powinien zostać dopuszczony do walki. - Z pewnością rozmiar paska Fury'ego wokół szortów jest nielegalny - napisał jeden z użytkowników. - Szorty Fury'ego to żart, równie dobrze mógłby mieć na sobie pełną zbroję - dodał inny. - Fury jak zwykle ma spodenki po pachy - czytamy w innym wpisie. Nie brakowało także bezlitosnych żartów. - Zastanawiam się, jaki rozmiar klatki piersiowej mają spodenki Fury’ego. Podciągnął je tak wysoko, że pewnie zaskoczył się, że nie mają otworów na ramiona - ironizował kolejny.

Wysokość spodenek i tak nie wpłynęła na końcowy rezultat. Sędziowie punktowali 115-112, 113-114, 114-113 na korzyść Ukraińca. Pięściarze zapowiedzieli jednak, że są gotowi na rewanż, który najprawdopodobniej odbędzie się w październiku.