Błachowicz przeszedł operację. Pokazał zdjęcie. Boli od patrzenia

Po ostatniej walce z Alexem Pereirą Jan Błachowicz musiał poddać się operacji prawego i lewego barku. Styczniowy zabieg okazał się na tyle poważny, że wydłużył się aż do trzech godzin, przez co zawodnik UFC w marcu musiał zostać zoperowany po raz drugi. W niedzielny poranek Błachowicz zdradził w mediach społecznościowych, jak czuje się po zabiegu. Kiedy możemy spodziewać się powrotu "Cieszyńskiego Księcia" do klatki?

