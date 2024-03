Sceny na gali UFC. Nie uwierzysz, co zrobił rywalowi. Dana White bezlitosny [WIDEO]

Gala UFC Fight Night w Las Vegas dostarczyła kibicom mnóstwa emocji. Doszło do kilku ciekawych pojedynków i zaskakujących rozstrzygnięć. Nie obyło się również bez kontrowersji. Wywołał je Igor Severino. Brazylijczyk dopuścił się skandalicznego czynu, za który nie tylko został zdyskwalifikowany, ale i wyrzucony z największej federacji MMA na świecie.

Kuriozum na gali UFC. Igor Severino ugryzł rywala. Dana White nie miał dla niego litości

W sobotnią noc Severino debiutował w klatce UFC, podobnie jak i jego rywal, a zarazem rodak Andre Lima. Pierwsza runda miała dość wyrównany przebieg i trudno było wskazać faworyta do zwycięstwa w wadze muszej. Jednak już kilka minut później szans na wygraną pozbawił się sam Severino.

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w momencie, gdy obaj zawodnicy byli w klinczu. Severino dociskał do siatki Limę i w pewnym momencie dopuścił się nieprzepisowego ruchu. Ugryzł przeciwnika w wewnętrzną stronę lewego bicepsa. Rywal szybko zorientował się, co się wydarzyło, głośno krzyknął z bólu i zasygnalizował sędziom, że doszło do przewinienia.

I choć Severino próbował się bronić, to nie miał zbyt wielu argumentów, aby odeprzeć zarzuty Limy. Za jego skandalicznym czynem przemawiał niezbity dowód - ślad po zębach na bicepsie rodaka. Tym samym sędziowie nie mieli za dużo do powiedzenia w tej sytuacji i po prostu zdyskwalifikowali zawodnika.

To nie był jednak koniec sankcji dla Severino. O wiele cięższą nałożył sam właściciel UFC Dana White. Postanowił ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę z Brazylijczykiem. - Jeśli czujesz się sfrustrowany i zdecydujesz się wycofać z dalszej rywalizacji, to masz na to wiele sposobów. Najgorsze, co możesz zrobić, to ugryźć przeciwnika. A na taki ruch właśnie się zdecydował - zaczął działacz, cytowany przez BBC.com.

- To było dwóch wschodzących, niepokonanych zawodników. Severino odcięło i stracił największą szansę w swoim życiu. Nie wspominając, że będzie miał poważne problemy z NSAC, a więc Komisją Sportową Stanu Nevada - kontynuował.

Zaskakujące zachowanie Limy

White zapowiedział też, że podwoi premię dla poszkodowanego w tym incydencie. Ta ma wynosić 50 tysięcy dolarów. Tym samym Lima pozostaje niepokonany. Jego bilans w zawodowej karierze to 8 zwycięstw. Sam Brazylijczyk tuż po walce pobiegł do studia tatuażu i uwiecznił na stałe odcisk zębów rywala na bicepsie, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.