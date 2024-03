Burza po słowach Adamka. Borek wchodzi do akcji i ogłasza

- Parę dni temu zadzwonił do mnie Mamed Chalidow i powiedział: "Tomek, zróbmy to jeszcze raz". Ja mówię: "Mamed, jest wszystko fajnie, ale mam teraz stoczyć dwie walki na FAME. W maju jest pierwsza, więc musisz być teraz wśród oczekujących". Kibice pewnie oczekiwali większej bitki ringowej – że Mamed stanie i pobije się, bo po to kibice kupują PPV, żeby zobaczyć wymianę ciosów, no a Mamed nie chciał stanąć w konfrontacji i się bić, bo wiedział, że polegnie. Było jak było, bo do tanga trzeba dwojga. To były łatwe pieniądze, bo jak mówię – nie było wielkiej roboty - powiedział Tomasz Adamek w ostatnim wywiadzie, którego udzielił Andrzejowi Kostyrze dla "Super Expressu".

Borek stanął w obronie Adamka

Wielu osobom nie spodobała się ta wypowiedź Tomasza Adamka. Przeważa opinia, że wręcz zadrwił z Mameda Chalidowa. "Góral" pokonał legendę polskiego MMA w jego debiucie w walce bokserskiej na lutowej gali XTB KSW Epic w Gliwicach. Wygrał przez TKO po trzech rundach, Chalidow zgłosił kontuzję ręki.

Adamek został skrytykowany m.in. przez Jana Błachwoicza i Łukasza Jurkowskiego, którzy domagali się od Adamka szacunku dla Chalidowa. Jego słowa wyśmiał sam Chalidow. Stwierdził, że nigdy do niego nie dzwonił, bo nie ma jego numeru, a propozycja rewanżu padła nieformalnie w komentarzu w mediach społecznościowych.

- Z całym szacunkiem – nie mam żadnego żalu, ale proszę nie mówić rzeczy, które nie były. Nie proszę jego o walkę, nie będę się ustawiał w kolejce i proszę mi przysługi nie robić - mówił Chalidow w rozmowie z WP SportoweFakty.

Krytycznie do słów "Górala" odniósł się także Martin Lewandowski, szef KSW. - Było to trochę nieeleganckie ze strony Tomka. Powinien na tę walkę spojrzeć chłodnym okiem i świadomie i otwarcie powiedzieć: "No... Dostawałem w dupę" - powiedział w programie Artura Mazura "Klatka po klatce".

Adamek ma teraz grono krytyków, ale znajdują się obrońcy słynnego boksera. Według Mateusza Borka, który jest promotorem "Górala", nie miał niczego złego na myśli. To, jak ten wywiad się potoczył, mogło mieć wpływ na to, że wypowiedź mogła zabrzmieć niefortunnie

- Zawodnicy bardzo często nie mają w sobie tyle dyplomacji i nie umieją dobierać właściwych słów – nawet mając rację albo chcąc przekazać zupełnie normalną treść. Wydaje mi się, że akurat to, co odpowiedział Tomek nie wynikało z tego, co Tomek sobie założył, tylko został sprowokowany i wypuszczony przez starego lisa Don Andrzeja Kostyrę (śmiech). Andrzej po prostu nakierował Tomka na pewien sposób myślenia i wypowiadania się. Tak naprawdę on nie powiedział niczego złego - skomentował Borek dla "Super Expressu".

Tomasz Adamek ma kontrakt z Fame MMA na dwie walki. Pierwsza odbędzie się w maju. Na gali Fame MMA 21 w Gliwicach ma powalczyć z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim, influencerem.