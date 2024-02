TEDE naprawdę miał z nim walczyć! Zestawienie marzeń. Rekord

Freak-fightowe federacje nie dają o sobie zapomnieć. Dopiero co odbyła się gala Fame MMA 20, na której oglądaliśmy emocjonujące walki Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego z Michałem "Boxdelem" Baronem czy czy Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki, który po pokonaniu Josefa Bratana zgarnął pokaźną sumę. Z kolei w marcu na fanów sportów walki czeka kolejne wydarzenie - gala Clout MMA 4. W poniedziałkowy wieczór odbyła się konferencja, na której pojawiła nowa twarz.

Z organizacją Clout MMA związał się Jacek Graniecki, który z pewnością jest doskonale znany słuchaczom polskiego rapu. "Tede" dołączył do federacji Sławomira Peszki i influencerki Lexy Chaplin nie jako zawodnik, ale jako jedna z twarzy całego projektu. - Ja się nigdy nie biłem i nie interesuje mnie siłowe rozwiązywanie konfliktów. Gdyby to polegało tylko na wymianie słownej, już dawno byłbym królem tej federacji, ale niestety tak nie może być, więc muszę być z tej drugiej strony - mówił Graniecki w wywiadzie dla kanału MMA - bądź na bieżąco.

Mimo to freak-fightowe organizacje zabiegały o to, aby "Tede" wszedł do oktagonu i stoczył pojedynek. Raper przyznał, że jeśli starcie doszłoby do skutku, zostałby najlepiej opłaconym zawodnikiem w historii amatorskich walk. O jakiej kwocie mowa? - Oferowano mi milion euro. Potężne siano. Nigdy nie było takiej kwoty we freak-fightach, ale mogła być. Ja powiedziałem, jaka ma być kwota, a oni powiedzieli: "Okej". Tyle mogę rzec - dodał. Nie wiadomo dokładnie, z kim Jacek Graniecki miał się zmierzyć, jednak z kontekstu rozmowy można wywnioskować, że chodziło o jego starcie z innym raperem - Ryszardem "Peją" Andrzejewskim.

We wspomnianej rozmowie "Tede" przyznał także, że docenia federacje zrzeszające popularnych celebrytów internetowych za profesjonalizm i rzetelną organizację gal. - Można toczyć sobie z tego bekę i mówić o tych ludziach różne rzeczy. Progres organizacji freak-fightowych od pierwszych gal jest jednak niesamowity. Organizacyjnie, ale ludzie się też pozmieniali - przyznał.

Gala Clout MMA 4 odbędzie się w sobotę 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Największymi wydarzeniami mają być pojedynki Jacka Murańskiego z Marcinem Najmanem oraz Lexy Chaplin z Martą Linkiewicz. W oktagonie zobaczymy także Mariannę Schreiber, która zmierzy się z "Gochą Magical".