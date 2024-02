W turnieju "Wiewiór" pokonał w ćwierćfinale Arkadiusza Tańculę (jednogłośna decyzja sędziów). W półfinale okazał się lepszy od Amadeusza Roślika (jednogłośna decyzja sędziów). "Ferrari" zmagał się ze skurczem. W finale Maksymilian Wiewiórka wygrał z Jose "Josefem Bratanem" Simao przez niejednogłośną decyzję sędziów.

"Wiewiór" zdradził, co zrobi z nagrodą

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka potwierdził w turnieju na gali Fame MMA 20, że bardzo dobrze czuje się w oktagonie. Okazał się najlepszym wojownikiem w klatce, zgarniając główną nagrodę. Po tej gali może się pochwalić efektownym bilansem walk. Na 12 stoczonych pojedynków w ramach federacji Fame wygrał dziesięć, w tym pięć ostatnich z rzędu. Z "Ferrarim", Tańculą i Josefem Bratanem zwyciężał dwukrotnie.

Wiadomo już, co zrobi z nagrodą za wygranie turnieju K-1. Początkowo nie wiedział, jaki będzie jego pierwszy wydatek, ale po chwili rzucił pomysł. - Nie zastanawiałem się nad tym, ale może motorówkę. Ja mam patent na sternika motorowodnego - wyznał "Wiewiór" w rozmowie z kanałem AntyFakty.

Zawodnik Fame MMA nie wyklucza, że w niedalekiej przyszłości zainwestuje pieniądze w jakiś biznes np. samochodowy lub mieszkaniowy.

- Myślałem, że na wynajmie aut mogę więcej zarobić, ale flipy (zakup aktywa po niższej cenie i szybkiej sprzedaży za podwyższoną kwotę, np. mieszkania) są bezpieczniejsze. Nie jestem pewny, muszę to wszystko jeszcze przedyskutować i odpowiednio zainwestować. Myślałem, że też mogę podzielić tę kwotę, część zainwestować w to, część w to. Na pewno chcę mieć przychód z tego, żeby nie wydać, tylko pomnażać - powiedział.

"Wiewiór" rozmyślał, że teraz jest w stanie ustawić się do końca życia. Dotychczas był człowiekiem, który starał się żyć z dnia na dzień.

- Do kolejnej walki stawki muszą być inne. Ja teraz nie muszę walczyć, jestem milionerem, trzeba posypać - mówił w żartobliwym tonie.