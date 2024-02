Kolejny wielki pojedynek w KSW. Legenda polskiego boksu dostała zaproszenie

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk wciąż jest aktywnym bokserem. Mógł zadebiutować we freak fightach, ale do jego walki nie doszło. Pojawiła się za to opcja walki dla federacji KSW. Co prawda to jeszcze nieoficjalna propozycja, ale promotor widziałby Włodarczyka w oktagonie.

Zobacz wideo Dograliśmy w studiu walkę o pas KSW. Uścisk ręki prezesa

"Diablo" dostał zaproszenie do KSW

Ostatni bokserski pojedynek Krzysztof "Diablo" Włodarczyk stoczył w listopadzie minionego roku. Wówczas wygrał przez nokaut już w pierwszej rundzie z Kolumbijczykiem Edwinem Mosquerą. To było jego 64. zwycięstwo w karierze zawodowego boksera. "Diablo" jest niepokonany od sześciu lat, w tym czasie brał udział w 11 pojedynkach.

Bokser miał możliwość wejścia do świata freak fightów, podpisał kontrakt z federacją Fame. Miał zadebiutować we wrześniu w starciu z Arkadiuszem Tańculą, ale nie doszło do pojedynku. Wszystko przez nieścisłości kontraktowe z Fame.

Świat MMA wciąż jest otwarty na wejście "Diablo" do oktagonu. Chętna na podpisanie kontraktu z Włodarczykiem jest Federacja KSW, o czym otwarcie mówił ostatnio Martin Lewandowski. Jego zdaniem zainteresowany zmierzeniem się z "Diablo" byłby Artur Szpilka, który ma za sobą trzy walki w MMA. Wszystkie wygrał, w tym tę z Mariuszem Pudzianowskim, co było sensacją. Jednak zanim starcie Włodarczyka ze Szpilką, ten drugi zmierzy się w maju lub czerwcu z Arkadiuszem Wrzoskiem.

Lewandowski przekonuje, że federację stać na spełnienie wymagań finansowych Włodarczyka. Sam stara się o niego od lat. - Zapraszam go do KSW, na pewno się dogadamy co do kasy. Płacimy bardzo duże wynagrodzenia bardzo znanym zawodnikom, więc myślę, że stać mnie również na "Diablo" - powiedział Lewandowski w programie "Klatka po klatce".

Problemem nie będą też żądania Włodarczyka co do formuły walki. KSW mogłoby pójść na ustępstwa i pozwolić mu walczyć na zasadach bokserskich, ale w rękawicach do MMA.

Lewandowski chciałby, żeby do pojedynku doszło jeszcze w tym roku, bo kolejna gala XTB KSW Epic mogłaby się odbyć dopiero w 2025 r. Dla walki Włodarczyka KSW miałoby zrobić wyjątek. "Diablo" miałby powalczyć ze Szpilką na gali KSW 100, która odbędzie się w listopadzie w Gliwicach, co potwierdził promotor w programie WP SportoweFakty.

- Zrobiliśmy już taki wyjątek dla "Różala". W tym przypadku również możemy się zgodzić na odstępstwo od reguły. Mam na myśli boks w małych rękawicach, ale na dużej gali KSW - przyznał Lewandowski.

Najbliższa gala federacji to XTB KSW Epic w Gliwicach, podczas której walką wieczoru będzie starcie Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem. Zaplanowano także turniej mistrzowski w wadze półciężkiej, pojedynek Phila De Friesa z Joshem Barnettem i kilka innych ciekawych walk. Gala odbędzie się w sobotę 24 stycznia.