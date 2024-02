Białorusini reagują na klęskę Sabalenki. Oto przyczyna

"Za długo odpoczywała" - twierdzi mlyn.by, analizując sensacyjną porażkę Aryny Sabalenki już w pierwszym meczu turnieju WTA 1000 w Dubaju. Dla wiceliderki był to pierwszy mecz po triumfie w Australian Open, ale 7:6(5), 3:6, 6:0 musiała uznać wyższość Donny Vekić (31. WTA). Do Białorusinki wróciły stare demony, co dostrzegają krajowe media. Podkreślają liczbę podwójnych błędów serwisowych.

