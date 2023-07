Były mistrz wypalił. Postawił ultimatum KSW. Dosadniej się nie da

Sebastian Przybysz (12-3 MMA) jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników wagi koguciej w Europie. Nieprzerwanie od ponad pięciu lat walczy w organizacji KSW, dla której stoczył już 11 starć, z czego aż dziewięć wygrał. Kiedy w marcu 2021 roku został mistrzem federacji, pokonując w rewanżowym pojedynku Antuna Racicia (27-11-1), wydawało się, że przez wiele lat będzie bronił pasa kategorii do 61 kilogramów. Pod koniec ubiegłego roku poległ jednak w starciu z obecnym mistrzem Jakubem Wikłaczem (14-3-1), wieńcząc tym samym trylogię pomiędzy zawodnikami. Pomimo pogłosek nie wiadomo, czy dojdzie do ich kolejnego pojedynku.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Sebastian Przybysz z jasnym apelem do KSW. "Albo gruba oferta, albo sp*******y za ocean"

Po ostatniej porażce z Wikłaczem Przybysz bardzo szybko wrócił na ścieżkę zwycięstw. Najpierw w maju kompletnie zdominował doświadczonego Czecha Filipa Macka (27-18-1), a w ubiegłą sobotę podczas KSW w Gdyni bez większych problemów poddał Niemca Islama Djabrailova (9-5). Były mistrz KSW gościł w poniedziałek w programie "MMA Studio", w którym został zapytany przez prowadzącego Mariana Ziółkowskiego o sytuację, która miała miejsce tuż po walce.

- Nie jestem pewny, czy dobrze usłyszałem, bo siedziałem na stanowisku komentatorskim, ale było dosyć głośno słychać taki tekst: Albo gruba oferta, albo sp********y za ocean. Mógłbyś się do tego odnieść? - zapytał.

Po chwili Przybysz udzielił konkretnej odpowiedzi. Nie ukrywa, że jego kontrakt z KSW dobiega końca, dlatego musi poważnie zastanowić się nad przyszłością. - Nie będę kłamać, użyłem takich słów. Jestem na końcówce kontraktu i zobaczymy. (...) Mówiąc szczerze, uważam, że ten obecny kontrakt jest średnio opłacalny dla mojej osoby - powiedział.

KSW szykuje prawdziwą bombę. Walka o pas z byłym mistrzem UFC

- Artur (Ostaszewski, obecny menadżer Przybysza dop. red) podreperował troszeczkę tę umowę i jest zdecydowanie lepiej, niż było. Ale dalej nie jest zbyt zadowalająco i jestem w takim momencie, że chętnie wysłucham oferty z KSW, ale nie ukrywam, że już pojawiły się różne zapytania i chętnie bym sprawdził, jak tam jest za oceanem - podsumował.

Media: Hajto musi podjąć decyzję. Ultimatum od pracodawcy

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie dalsza przyszłość Przybysza. 29-latek nigdy nie ukrywał, że jego największym marzeniem jest UFC, natomiast we wtorek odbędzie rozmowę z jego dotychczasowym pracodawcą, podczas której zostaną podjęte jakieś decyzje. Jeśli dogada się KSW, to zapewne będzie brany pod uwagę na wrześniową galę we Wrocławiu, gdzie dojdzie do pierwszej obrony pasa mistrza Jakuba Wikłacza.