Skandaliczna sytuacja. Była gwiazda Realu starła się z dyrektorem. "Złapał za szyję"

- Nie spełnił naszych oczekiwań - tak o Isco w grudniu zeszłego roku wypowiedział się ówczesny trener Sevilli - Jorge Sampaoli. Kilkadziesiąt godzin wcześniej hiszpański pomocnik rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron po niespełna pięciu miesiącach.

Sevilla miała być miejscem, w którym Isco miał się odbudować po nieudanej końcówce dziewięcioletniego pobytu w Realu Madryt. Przenosiny do tego klubu okazały się jednak totalnym niewypałem.

W ciągu kilku miesięcy ofensywny pomocnik rozegrał 19 meczów, strzelił gola, miał trzy asysty. Po rozwiązaniu kontraktu z Sevillą Isco był bliski przenosin do Unionu Berlin, jednak transfer w ostatniej chwili nie doszedł do skutku. W efekcie Hiszpan od siedmiu miesięcy pozostaje bez klubu.

We wtorek na portalu marca.com pojawił się wywiad, w którym Isco opowiedział o skandalicznej sytuacji, do jakiej miało dojść w trakcie jego pobytu w Sevilli. Zawodnik zdradził, że dyrektor sportowy klubu - Monchi - rzucił się na niego z pięściami.

Isco o skandalicznym zachowaniu Monchiego

- Po zwolnieniu Julena Lopeteguiego w klubie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Chciano się mnie pozbyć, dlatego zdecydowałem się na szczerą rozmowę z Monchim. Powiedziałem mu: "Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy mnie lubisz. Ale bądź ze mną szczery. Jestem do twojej dyspozycji" - zaczął Isco.

- Po tej rozmowie Monchi zaczął rozpowiadać, że chcę odejść, co nie było prawdą. Codziennie dzwonił do mnie i mojego prawnika. Chciał, żebyśmy podpisali rozwiązanie umowy. Poszedłem do niego raz jeszcze, mówiąc mu, że nie był szczery ani wobec mnie, ani wobec ludzi, którym mówił nieprawdziwe rzeczy - dodał.

- Powiedziałem mu, że jest największym kłamcą, jakiego spotkałem, a on mnie zaatakował. Podszedł do mnie i złapał mnie za szyję. Było mi przykro, bo miałem dobre relacje z kolegami z drużyny, a kibice byli wobec mnie wspaniali. Nie czułem się jednak komfortowo w klubie, w którym zaatakował mnie dyrektor sportowy, za co nikt mnie nawet nie przeprosił. Musiałem odejść - zakończył Isco.

Hiszpan to 38-krotny reprezentant swojego kraju. W trakcie pobytu w Realu zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii i cztery Ligi Mistrzów.