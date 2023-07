Media: Hajto musi podjąć decyzję. Ultimatum od pracodawcy

Tomasz Hajto 5 sierpnia zadebiutuje w oktagonie na gali Clout MMA. Były piłkarz związał się z federacją, której twarzą jest Sławomir Peszko i w klatce stoczy walkę ze Zbigniewem Bartmanem. Starcie uczestnika mistrzostw świata w Korei i Japonii z 2002 roku i mistrza Europy z 2009 roku budzi wielkie zainteresowanie i kontrowersje. Okazuje się, że nie podoba się m.in. dotychczasowemu pracodawcy Hajty.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekord Natalii Kaczmarek! Osiągnęła drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki. "To niesamowite uczucie"

Tomasz Hajto straci pracę w telewizji? Chyba już podjął decyzję

Były reprezentant Polski po karierze próbował sił m.in. jako trener, ale w ostatnich latach osiadł w telewizji. W Polsacie Sport pełnił funkcję komentatora, a także eksperta piłkarskiego i często pojawiał się w studiu przed najważniejszymi meczami. "Przegląd Sportowy" informuje, że po walce w MMA prawdopodobnie już więcej tego nie zrobi.

Boniek skomentował informację o Hajcie w MMA. Już ma faworyta

Telewizja Polsat ma nie być zadowolona z ruchu swojego pracownika i postawiła mu ultimatum. Albo walka, albo praca w telewizji - miał usłyszeć 50-latek. Kością niezgodny ma być również fakt, że Hajto nie poinformował o zamiarach żadnej z osób decyzyjnych w Polsacie. Tym samym miał naruszyć zasady współpracy i zawartej umowy.

Żadna ze stron nie skomentowała doniesień, ale jeśli faktycznie były obrońca m.in. Schalke 04 musiał wybierać, to prawdopodobnie już to zrobił. W mediach społecznościowych publikuje zdjęcia i materiały wideo z treningów sztuk walki i przygotowań do nadchodzącego wydarzenia. Wpływ na taką decyzję mogą mieć aspekty finansowe, ponieważ za starcie z Bartmanem Hajto może zgarnąć nawet 400 tysięcy złotych.

Tomasz Hajto wściekły na plotki ws. afery Stasiaka. "To skandaliczne insynuacje!"

- My po pierwszym treningu z Marcinem Naruszczką. Pozdrawiamy wszystkich. Jest ciężko. Będziemy ćwiczyć, zostały nam trzy tygodnie. Do usłyszenia 5 sierpnia - mówił w mediach społecznościowych Hajto.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Na gali Clout MMA na warszawskim Torwarze kibice zobaczą m.in. starcia Andrzeja Fonfary z Marcinem Najmanem, czy Tomasza Sarary z Jay'em Silvą.