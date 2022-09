Hasbulla podpisał wieloletni kontrakt z UFC. Ogromne pieniądze

Hasbulla Magomedow jest gwiazdą portali społecznościowych, gdzie często pozuje do zdjęć z Chabibem Nurmagomiedowem, legendarnym zawodnikiem UFC. Hasbulla ma 19 lat, 91 centymetrów i waży niespełna 20 kilogramów. Zyskał popularność w momencie, gdy zamieścił w internecie film pokazujący jak jeździ na quadzie. Wydawało się, że pojazdem szaleje pięciolatek. Żyjący w Dagestanie Magomedow jest jednak znacznie starszy, ale cierpi na chorobę, która sprawia, że wygląda jak dziecko, lekarze nie mogli zdiagnozować, dlaczego nie rośnie.

- Nie uważam się za niepełnosprawnego. Po prostu nie rosnę, to wszystko. Kiedy idę szybko, czuję się zmęczony - mówił Magomedow, który w innym wywiadzie przyznał, że lubi też jeździć na rowerze. - Inni nastolatkowie siedzą w domu i piszą, że jestem opóźniony w rozwoju. Tylko że oni, jak chcą zarobić, to im nie wychodzi, więc mi zazdroszczą - podsumował.

Teraz się okazuje, że podpisał pięcioletni kontrakt z UFC. Ale bić się nie będzie. - Póki co w planach udział promocyjny w galach i różna aktywność medialna - informuje dziennikarz Igor Lazorin, którego cytuje "The Sun". I dodał: - Nie mogę podać szczegółowych kwot, ale pieniądze są takie, że wielu zawodników takich nie dostaje.

Czy Hasbulla kiedyś wejdzie do klatki?

Jakiś czas temu został o to spytany Dana White. - Kocham tego dzieciaka. Czy istnieje większa szansa niż zero procent, że Hasbulla będzie się bił? Tak! - oświadczył szef UFC.

Temat walki Hasbulli to nic nowego. Już rok temu Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl, pisał o jego potencjalnym pojedynku z Abdurozikiem, zwanym "najmniejszym piosenkarzem świata". Ale wiele osób twierdziło, że walka dwóch cierpiących na karłowatość chłopców byłaby po prostu nieetyczna. Twierdziła tak m.in. Uljana Podpalnaja, reprezentująca Rosyjski Związek Niskich Sportowców.

- To nie jest nawet walka pokazowa. To show, które ma rozśmieszyć ludzi i pozwolić zarobić pieniądze. Nie ma w tym nic poważnego, to nie jest sport. Nie ma żadnych perspektyw na rozwój karier sportowych tych facetów. Dlatego z mojego punktu widzenia jest to nieetyczne, złe - mówiła Podpalnaja, która sama jest osobą niskorosłą. Dodaje, że do tematu należałoby podejść inaczej.

- Jeśli sztuki walki małych ludzi stałyby się sportem paraolimpijskim, to rywalizując w judo czy karate ludzie zrozumieliby, że oglądają poważny sport, a nie jakiś rodzaj żartu - oceniła w rozmowie z Gazeta.ru.

