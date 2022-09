Brutalny nokaut na KSW 74. Jeden cios powalił Polaka [WIDEO]

Darko Stosić (17-5-0) jak zapowiadał, tak zrobił. Przeczekał pierwszą rundę i w drugiej przeszedł do ofensywy. Wygrał walkę przez nokaut na KSW 74. Michał Kita (21-15-1) potrzebował kilkudziesięciu sekund, by wrócić do siebie. To druga tego typu porażka Polaka z rzędu.

