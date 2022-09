Współwłaściciel KSW mocno o Janikowskim: Powinien się wstydzić

To była największa kontrowersja sobotniej gali KSW 74. Tom Breese sprowadził Damiana Janikowskiego do parteru, gdzie próbował założyć mu gilotynę. Medalista olimpijski starał się jednak bronić. Sędzia Tomasz Bodner zbliżył się do obu zawodników i po chwili komunikowania się z Polakiem przerwał walkę. Janikowski nie mógł w to uwierzyć, bo pokazywał sędziemu kciukiem, że wszystko jest w porządku.

REKLAMA

Zobacz wideo Co kryje się za machaniem flagą? Zajrzyj za kulisy. Oto ring girls KSW

- Owszem, zawodnik pokazał kciukiem, że wszystko dobrze, ale później klepnął. Dla mnie klepnięcie to klepnięcie. Wystarczy raz - tak Bodner tłumaczył swą decyzję Mateuszowi Borkowi.

- Nie możecie wygwizdywać Breese'a, bo on się bił. On niczego nie widział. Gwizdać możecie na sędziego i bardzo proszę federację, by więcej nie prowadził mojej walki - mówił zdenerwowany Janikowski.

I dodał: - Było luźno, więc czekałem i leżałem, aż się rozluźni, bo on by tego nie skończył. Bym sobie wstał do góry i byśmy się bili dalej. Podszedł sędzia, sprawdzić, czy podniosę rękę. Więc zapiąłem mu uchwyt, po czym pokazał kciukiem, że jest wszystko okej i on przerywa walkę - skomentował sytuację Janikowski. Powiedział, że machał ręką, bo nie wiedział, co się dzieje. - Co jest ku**a? Co jest? Nie klepałem. Biłbym się dalej. Mogłem dalej się bić, wygrać albo przegrać, ale nie klepałem. Nie było takiej opcji - zakończył.

Janikowski wściekł się na sędziego. KSW wydało ostateczny werdykt: To wystarczy

Kawulski: Sędzia był bliżej. Janikowski? Tak się nie robi

Głos w tej sprawie zabrał Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW. - Po pierwsze, nie mnie oceniać tylko sędziemu. Sędzia był bliżej, widział twarz, widział, co tam się dzieje i miał prawo tę sytuację ocenić po swojemu. I zawsze sędziemu zostaje to prawo. Po drugie, myślę, że Damian sam nie do końca wiedział, co zrobił, bo i „Ok", i klepnięcie. Jak leżysz na plecach i jesteś w takiej sytuacji, w jakiej jesteś, to nie klepiesz po plecach tak przeciwnika, tylko jeżeli klepiesz, to zastanów się, jak może być to odebrane - powiedział Kawulski na łamach portalu sportowefakty.wp.pl.

I dodał: - Tam była konwersacja między nimi. To, jak tłumaczył Damian kolejność klepnięć, okejek itd., jest dyskusyjne, a na pewno bezdyskusyjna jest sprawa, że nie mówi się w poważnej organizacji do publiczności, że "powinniście wygwizdać sędziego". Tak się po prostu nie robi. To jest zawodnik z historią w sportach olimpijskich i akurat za to powinien się wstydzić.

Janikowski apelował, że chce rewanżu i to jeszcze w grudniu. Breese zgodził się. A co na to Kawulski?

- Nie jestem ani przeciwny temu rewanżowi, ani też nie jestem jakimś super wielkim fanem, żeby do tego natychmiast doszło, bo nie uważam, że tam coś więcej może się zmienić w tej walce - stwierdził szef KSW.

Wyniki gali KSW 74: