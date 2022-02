Błachowicz przekazał wieści dotyczące jego zdrowia. "Nic nie paraliżuje"

Jan Błachowicz stracił mistrzowski pas kategorii półciężkiej w październiku 2021 roku na gali UFC 267 w Abu Zabi, gdzie przegrał z Gloverem Teixeirą. W marcu 39-letni Polak miał się odbudować w starciu z Aleksandarem Rakiciem, ale walka została przełożona ze względu na kontuzję Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski pięściarz zawalczy o pas mistrza świata. Promotor zdradza kulisy negocjacji

- Poczułem ból w odcinku szyjnym. Myślałem, że to zwykły ból, który lada chwila przejdzie, jednak nic z tego. Rozpocząłem rehabilitację, która również nie pomagała. Na jednym z treningów otrzymałem niezbyt mocny cios na gardę, po którym przez około minutę miałem sparaliżowaną lewą stronę ciała. Przestraszyłem się. Nie wiedziałem, o co chodzi. Uznałem, że to jednak nie jest zwykły ból. Okazało się, że są tam trzy przepukliny i ucisk na nerw, co powoduje drętwienie ręki. A tak się nie da trenować - tłumaczył Błachowicz na antenie Polsatu Sport.

Na szczęście uraz nie wymagał operacji, a jedynie kilku tygodniowej rehabilitacji. Błachowicz już jest zdrowy, o czym poinformował na swojej relacji na Instagramie. - Pierwszy trening po kontuzji zrobiony. W pełnej mocy. Nic nie boli, sparing zrobiony. Nic nie paraliżuje, nic nie wyłącza. Zaczynamy pracę! - powiedział były mistrz.

Kossakowski wysłał wiadomość do Kapeli i ma propozycję

Kiedy Błachowicz wróci do klatki?

Dziennikarz Polsatu Sport Paweł Wyrobek poinformował o nowym terminie walki Błachowicza z Rakiciem. Walka ma się odbyć 14 maja i będzie głównym wydarzeniem gali UFC. Na ten moment jednak jeszcze nie wiadomo, w jakiej lokalizacji dojdzie do pojedynku.

Błachowicz ma na koncie 37 walk, z których wygrał 28. Rakić stoczył 16 pojedynków i przegrał tylko dwa. W maju 2021 pokonał Thiago Santosa.

Szymon Kołecki w Fame MMA? "Przeciwnik już się zgodził"

Kto faworytem starcia Błachowicz vs. Rakić?

To walka, w której trudno wskazać faworyta. Pewni możemy być tylko tego, że będzie to widowiskowy pojedynek, bo obaj lubią ofensywny i agresywny styl. Jeśli Polak pokonałby Rakicia, to najprawdopodobniej dostanie wtedy walkę będącą eliminatorem do starcia o pas. Najprawdopodobniej Błachowicz potrzebuje dwóch wygranych, by spróbować odzyskać pas. A czasu ma coraz mniej, bo już niedługo skończy 39. lat. Pocieszenie jest takie, że Glover Teixeira - obecny mistrz - w tym roku skończy 43.