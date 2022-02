Szymon Kołecki w Fame MMA? To się dzieje. Ależ hit. "Przeciwnik już się zgodził"

Szymon Kołecki kilka miesięcy temu ku zaskoczeniu wszystkich rozstał się z KSW. Były sztangista postanowił zakończyć współpracę z największą federacją mieszanych sztuk walki w Polsce, gdyż nie był zadowolony z przedstawionej mu oferty kolejnej walki.

- Odrzuciłem propozycję walki z Tomkiem (Narkunem - przyp. red.), ponieważ nie satysfakcjonowała mnie ona pod względem finansowym. Nie odpowiadał mi również termin pojedynku. KSW nie było w stanie zapewnić mi innej, ciekawej walki, która zarobiłaby na siebie. Nie chciałem ich blokować ani do niczego przymuszać, dlatego zaproponowałem zakończenie współpracy - powiedział nam w wywiadzie.

Wszystko wskazuje na to, że Kołecki właśnie znalazł nowego pracodawcę. Z informacji, które przekazał trener Mirosław Okniński, wynika, że Szymon Kołecki zwiąże się z Fame MMA. Do sfinalizowania zostały tylko formalności związane z kontraktem zawodnika.

- Szymona coś pobolewa kolano, ale jest już rehabilitacja i się zaleczył. Myślę, że niedługo może wrócić. Słyszałem, że jest nim duże zainteresowanie w Fame MMA. Tam się szykuje mocna walka i nawet znam nazwisko przeciwnika - powiedział Okniński w rozmowie na kanale MMA - bądź na bieżąco.

- Przeciwnik już się zgodził. To będzie sportowa walka. Gość nawet kiedyś walczył z Pudzianem. Nie mogę powiedzieć, bo nic nie jest domówione. To by była piękna walka i duże show. Myślę, że Fame zrobiłoby dobrą robotę. Ten przeciwnik jest już zakontraktowany przez Fame - dodał.

Szczegóły, które słynny trener zawarł w swojej wypowiedzi, mogą sugerować, z kim zmierzy się Szymon Kołecki w swojej pierwszej walce w Fame MMA. Oczywistym kandydatem jest Paweł "Popek" Mikołajuw. W przeszłości mierzył się on bowiem z Mariuszem Pudzianowskim, a obecnie związany jest właśnie z Fame MMA. Podczas najbliższej gali tej organizacji "Popek" zmierzy się z Normanem Parke.

Szymon Kołecki do tej pory w MMA stoczył 11 pojedynków, z czego aż 10 wygrał. Pokonał m.in. Mariusza Pudzianowskiego. Ostatni raz w oktagonie wystąpił 17 lipca 2021 roku, gdy pokonał Akopa Szostaka na gali KSW 62.

