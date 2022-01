Joanna Jędrzejczyk potwierdza wielki powrót do UFC! Chce wielkiego rewanżu

Pierwsze starcie Weili Zhang z Joanną Jędrzejczyk, które odbyło się w marcu 2020 roku, było jedną z najlepszych walk w historii kobiecego MMA. "Bleacher Report", a także internauci w plebiscycie magazynu "Fighters Only", uznali tę walkę za najlepszą w 2020 roku. Decyzją sędziów minimalnie zwyciężyła Chinka, ale obie zawodniczki zyskały uznanie całego świata MMA. Obie też były na tyle poobijane, że koniec końców znalazły się w szpitalu.

Jędrzejczyk planuje powrót. Chce wielkiego rewanżu

Od tego czasu, czyli już przez prawie dwa lata, Joanna Jędrzejczyk nie pojawiła się już w oktagonie. Ale taki powrót od dłuższego czasu planuje i to od razu na poziomie najwyższym z możliwych. W rozmowie z Kanałem Sportowym Polka zdradziła, że chce w najbliższym czasie stoczyć rewanżową walkę z Weili Zhang.

- Wszyscy myślą, że mnie już nie ma w UFC. Jestem, tylko wypadłam z rankingu, bo nie walczyłam już kilkanaście miesięcy, ale wracam i walczę z numerem jeden. Prawdopodobnie będzie to Weili Zhang - mówiła Jędrzejczyk na antenie Kanału Sportowego.

Chinka po pierwszej walce z Jędrzejczyk przegrała dwukrotnie z Rose Namajunas i straciła na jej rzecz pas mistrzowski UFC w wadze słomkowej.

- Myślałam, że może to być Carla Esparza, ale już potwierdzone, że ona jest następna do walki mistrzowskiej. Jest gdzieś [Marina] Rodriguez, która też już w marcu walczy z [Xiaonan] Yan, no i zostaje Weili Zhang. Ja nie widzę innej walki – po prostu pójście po pas. Dana [White] złożył mi propozycję walki o tytuł mistrzowski, tylko musiałabym czekać do listopada/grudnia, a ja nie chcę czekać. Chcę zawalczyć - tłumaczyła polska zawodniczka.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie miałaby się odbyć walka z udziałem Joanny Jędrzejczyk, która legitymuje się bilansem 16 zwycięstw w 20 pojedynkach. Polka przez długi czas była niepokonana, ale od momentu porażki z Rose Namajunas w 2017 roku i utraty pasa mistrzowskiego UFC przegrała 4 z 6 ostatnich pojedynków.