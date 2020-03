Jędrzejczyk i Zhang odwiezione do szpitala. "Najgorszy krwiak, jakiego widziałem?

"Szacunek dla Joanny. Co za walka! W kategorii najgorszego krwiaka, jakiego widziałem, to może przebić nawet Hasima Rahmana i Marka Homnicka” - napisał na swoim Twitterze Ariel Helwani, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy zajmujący się MMA. W ten sposób odniósł się do ogromnego krwiaka, jaki podczas walki zaczął pojawiać się na czole Joanny Jędrzejczyk, a po starciu był jeszcze większy. Polka podczas pojedynku z Weili Zhang, gdy szła do przodu często opuszczała głowę. Sporo ciosów przyjmowała zatem na czoło. Ponieważ Chinka słynie z siły swego uderzenia, górna część twarzy Jędrzejczyk nie wyglądała dobrze.

Po walce obie zawodniczki zostały zabrane do szpitala. Zhang też miała dużą opuchliznę obok prawego oka i była porozbijana.

- Widzieliście je po walce? Żadna nie mogła przyjść na konferencję. Pojechały prosto do szpitala. Oczywiście, że obejrzenie ich rewanżowego starcie byłoby czymś ekscytującym - wyznał na konferencji po UFC 248 prezes organizacji, Dana White. Dodał, że była to najlepsza kobieca walka, jaką widział.

- Powinna przejść do naszej Halle of Fame. Zapewne tak się stanie. Podczas tej walki mój telefon rozgrzany był do czerwoności - przyznał White. Zresztą docenił ten występ, przyznając obu paniom bonus za walkę wieczoru.

"Jesteś legendą"

Podobne komentarze o tym pojedynku płyną z całego świata. Mordercze starcie doceniają inni zawodnicy.

"Nie wiem, kto wygra, ale to był zaj****cie dobra walka" napisała jedna z legend UFC, były mistrz kategorii średniej Michael Bisping. "To było niesamowite. Wypunktowałem 3:2 dla JJ, ale nie jestem tego rozstrzygnięcia pewien" - napisał olimpijczyk z Pekinu i zawodnik UFC Ben Askren. "Najlepsza walka, jaką widziałem. Miała wszystko: technikę, tempo, wytrzymałość" - dodał Geof Neal.

"To Joanna jest zwyciężczynią tej walki" - skomentowała Walentina Szewczenko, mistrzyni UFC w wadze muszej i odwieczna rywalka Polki.

"Jesteśmy z ciebie dumni. Jesteś legendą" - dodał Jan Błachowicz, który niebawem sam może walczyć o pas UFC w kat. półciężkiej. Na razie nie ma informacji dotyczących tego, czy Polce po walce stało się coś poważniejszego, czy jest to zwykła opuchlizna spowodowana uderzeniami.