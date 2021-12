Wooow! Tak bije najlepszy zawodnik MMA na świecie. Co za bomba [WIDEO]

W 2021 roku Kamaru Usman stoczył trzy walki i wszystkie wygrał. W lutym pokonał Gilberta Burnsa, w kwietniu Jorge Masvidala, a w listopadzie Colby'ego Covingtona. Szczególnie efektowne było zwycięstwo nad Masvidalem. Zresztą, sami zobaczcie:

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

- Usman, czyli pierwszy mistrz UFC urodzony w Afryce, był w tym roku najaktywniejszym mistrzem UFC. Jest numerem jeden w wadze półśredniej [do 77 kg] w każdym szanowanym rankingu. Nigeryjczyk dokonał niesamowitej metamorfozy. Rok temu był uznawany za największego nieudacznika ze wszystkich mistrzów, a teraz przeistoczył się w jednego z najlepszych killerów, w czym na pewno pomógł mu nowy trener Trevor Wittman - uzasadnia portal mmafighting.com.

Z KSW prosto do UFC?! "Zszokuje świat. Jego siła jest anormalna"

Nigeryjczycy podbijają UFC

"Nigeryjski Koszmar" już pięć razy obronił tytuł, a łącznie wygrał 20 z 21 walk. Przegrał w swojej drugiej zawodowej walce w 2013 roku. A jaka czego go przyszłość? Po tym jak jednogłośnie pokonał w rewanżu Covingtona, pojawiły się głosy, że Usman powinien przenieść się do kategorii średniej [do 84 kg], aby pobić Israela Adensyę. Dodatkowym smaczkiem byłby fakt, że Israel też pochodzi z Nigerii.

Mistrz KSW grzmi na zachowanie Soldicia. Chalidow dobity

A może walka z "Canelo"?

- Wolę dwóch Nigeryjczyków z pasami, niż jednego z dwoma - odpowiedział Usman. Ale dodał, że skusiłby się na taką ofertę, gdy UFC zaoferowałoby im sto milionów dolarów do podziału. Spekulowano też, że Usman mógłby wystąpić w bokserskim starciu z Saulem Alvarezem "Canelo", ale szef UFC wyśmiał taki pomysł.

- Usman mówił, że chce takiej walki? Uwierzcie mi, że on nie chciałby walki z "Canelo". Skończmy z tym gó***m. Chyba że "Canelo" chciały walki w MMA. Wtedy możemy pomyśleć, ale na pewno nie w boksie - stwierdził Dana White.

Na podium zestawienia mmafighting.com znalazł się także Charles Oliveira oraz Ciryl Gane.